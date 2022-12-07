الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خسر حياته غدرًا.. المحامي ضحية قضية «النفقة» أب لطفلين وزوجته حامل

المحامي ضحية قضية
المحامي ضحية قضية

«كعادته كل يوم عاد من عمله بالمحكمة، وذهب لمنزله لتناول الغذاء، واستراح من عناء يومه الطويل بالنوم، ليستيقظ ويودع آسرته لمتابعة عمله المسائي في مكتبه؛ ليلحق بموعده مع القدر ليجد بانتظاره ثلاثة طلقات نارية غادرة توجه له لتعلن نهاية حياته» .. تفاصيل مؤلمة ومأساة وقعت لمحامي خلال وجوده في مكتبه بمنطقة أبو رواش في كرداسة بمحافظة الجيزة.

 

  • أب لثلاثة أطفال

لم يعلم المحامي البنداري حمدي، الذي يقارب عمره على الأربعين عامًا أنه سيكون شهيدًا للعمل وحبه لمهنة المحاماة ، وأن نهايته ستكون بخسارة إحدى قضاياه عقب انتقام غادر من أحد الموكلين الذي أنتظره بزي ملثم للتخلص منه بثلاثة طلقات نارية.

 

ففي يوم الواقعة، طلب الأبن الأكبر للمتهم «يوسف»، 6 سنوات، أن يذهب مع والده المكتب، ليتفاجأ عقب ذلك أن رجل مرتديًا جلباب أسفر ووضع على وجهه ما يحجبه يطلق عليه الأعيرة النارية، ولم يكتفي بذلك بل حاول توجيه طعنه نافذة لجسد الضحية بسلاح أبيض، ويفر هاربًا عقب ذلك، ليجد الأبن والده ملقى على الآرض ودخول أهالي المنطقة لمكتب المحاماة على صوت الرصاص الذي دوى.

 

ومات المحامي تاركًا ورائه طفلين هما «يوسف ومنى»، وزوجته حامل في شهورها الأخيرة، وجميعهم بحاجة إلى من يرعاهم ويهتم لمستقبلهم، وزوجة ضائعة لا تدري ماذا تفعل بدونه وما ترك خلفه من مأساة يرددها جميع أهالي القرية أثناء تشييع جثمانه لمثواه الآخير ، فهناك عند قبره رثاه والداه بكلمات صعبة يقشعر لها الأبدان، مطالبًا بحقه وضبط المتهمين ثأرًا لدمائه الطاهرة.

 

  • مطالبة بسرعة ضبط المتهم

فطالب والد المتوفي من الأجهزة الأمنية سرعة ضبط المتهم «محمد فرحات »، وشهرته محمد خيرية، الذي أطلق الرصاص على نجله، وحرمان آسرته وأطفاله منه، خاصة أنه كان على علم الخلافات بين نجله والمتهم وأنه سبق وتردد على مكتبه في الفترة الآخيرة عدة مرات، ولكن لم يتصور أن يصل الأمر إلا هذا الحد.

 

  • لا عزاء حتى القصاص

كما أعلن عم المتوفي أنه لا عزاء في نجلهم حتى القصاص من المتهم، وضبطه.

كان تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغًا يفيد سماع الأهالي دوي إطلاق نيران ووجود مصاب داخل مكتب للمحاماة بمنطقة أبورواش التابعة لمدينة كرداسة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على الجثة، وندب الأدلة الجنائية وعمليات رفع الآثار البيولوجية ما بين بصمات ودماء وفوارغ للطلقات، وناظر النيابة العامة الجثة.

مناظرة الجثة
كشفت مناظرة جثمان المحامي عن أن به ثلاث طلقات نارية بمنطقة الصدر وبأماكن متفرقة من الجسم، وأمرت النيابة بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وتكليف الطب الشرعي بتشريحه لتحديد أسباب الوفاة كما طلبت تحريات أجهزة المباحث في الجيزة حول الواقعة.

وشكّل اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

تحريات المباحث 
فحصت الأجهزة الأمنية دائرة علاقات المحامي وتمكنت من تحديد هوية المتهم حيث تبين وجود خلافات بين المحامي وأحد الوكلاء عنده بسبب قضايا نفقة، وحين خسرها المحامي لصالح الزوجة قرر المتهم الانتقام منه.

أب لثلاثة أطفال محامي منطقة أبو رواش كرداسة محافظة الجيزة أهالى القرية ضبط المتهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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