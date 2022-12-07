«مدبولى»: الدولة قادرة على توفير جميع السلع المطلوبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدرة الدولة على توفير كافة السلع المطلوبة.

وقال “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، إن الدولة تدخلت فورًا لتوفير بعض السلع التي تم الإبلاغ عن اختفائها من الأسواق.

وأضاف أن كل تلك الإجراءات هي لضمان توفير السلعة، مضيفًا: “علينا جميعا أن نتوقع استمرار الأزمة العالمية ولا نعلم متى وكيف تنتهي، وهناك تداخل مستمر من الدولة المصرية للتوفير بسبب الشد والجذب في توفير السلع بسبب الأزمة التي يشهدها العالم حاليا”.

ونوه بأنه يتحدث بشكل مستمر عن تلك الأزمات وتوفير ما تم اختفاؤه للمواطنين بشكل دائم استنادا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية ليست في جانب والمواطن بجانب آخر، ويجب علينا أن نتكاتف جميعا لتخطي تلك الأزمة العالمية والتي يشتكي منها العالم أجمع.