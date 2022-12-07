الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«مدبولى»: مؤتمر عالمى للترويج للاستثمار بمصر فى 2023

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إحدى النقاط المهمة التي دعت إليها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر خرج بأكثر من 125 توصية.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز» الأربعاء، أن الرئيس السيسي كان قد وجه بضرورة وجود لجنة دائمة لمتابعة تلك التوصيات وترجمتها إلى خطط تنفيذية.
وأشار إلى أن هناك قرارًا من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء؛ لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذها على الأرض، موضحًا أن القوام الرئيسي لهذا المجلس القطاع الخاص والخبراء والمتخصصون.

ولفت إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا تتولى الإعداد للمؤتمر الكبير، والتي كانت إحدى أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي وهو المؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر في النصف الأول من عام 2023 للخروج به بأفضل صورة ممكنة للترويج للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر العالمي سيتم عقده بصورة دورية بهدف الترويج للمشروعات التنموية الكبيرة التي تُقام على أرض مصر.

المؤتمر العالمي للترويج للاستثمار بمصر الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء اكسترا نيوز المؤتمر الإقتصادي مؤتمر الترويج للاستثمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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