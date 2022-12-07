الرئيس السيسى يوجه بسرعة تفعيل الرخصة الذهبية لدعم المستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة الإسراع في تفعيل الرخصة الذهبية ووضع آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء والجهات المعنية، من أجل تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وضع ضوابط لتحديد المشروعات التي تحصل على الرخصة الذهبية.

وتابع: «أول اجتماع للجنة كان منذ أيام قليلة، واعتمدنا 8 مشروعات بصورة مبدئية، وهناك سلسلة من المشروعات ستبدأ فيما بعد»، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه اللجنة تلقي الطلبات وتسريع الإجراءات لدعم المستثمرين.