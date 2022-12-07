9.7 مليار دولار خسائر قطاع الطيران لعام 2022

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في أحدث دراسة له، أن الأداء المالي لجميع المناطق يستمر في التحسن منذ بداية الخسائر الوبائية التي شوهدت في عام 2020، وأن أمريكا الشمالية هي المنطقة الوحيدة التي عادت إلى الأرباح في عام 2022، وستنضم منطقتان إلى صفوف أمريكا الشمالية في هذا الصدد في عام 2023 وهما أوروبا والشرق الأوسط، بينما ستظل أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في المنطقة الحمراء.



وبلغت الخسائر الصافية لشركات الطيران 9.7 مليار دولار لعام 2022 بحسب توقعات IATA لشهر يونيو.



وأظهرت الدراسة، أيضًا الدور المهم الذي يرى المسافرون أن صناعة الطيران تلعبه على مستوى العالم، والذي شمل التالي

%91 قالوا إن الاتصال عن طريق الجو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد

%90 قالوا إن السفر الجوي ضرورة للحياة العصرية

%87 ذكروا أن السفر الجوي له تأثير إيجابي على المجتمعات، ومن بين 57% على دراية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ويدرك 91% أن النقل الجوي هو أحد المساهمين الرئيسيين



الطيران في الشرق الأوسط

من المتوقع أن تتكبد شركات الطيران في الشرق الأوسط خسارة قدرها 1.1 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب على الركاب بنسبة 23.4% نمو السعة بنسبة 21.2% على مدار العام، ومن المتوقع أيضا أن تخدم المنطقة 97.8% من مستويات الطلب قبل الأزمة مع 94.5% من قدرة ما قبل الأزمة.



شركات الطيران الأفريقية

من المتوقع أن تتكبد شركات الطيران الأفريقية خسارة قدرها 638 مليون دولار في عام 2022، لتقلص إلى خسارة قدرها 213 مليون دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب على الركاب بنسبة 27.4٪ نمو السعة بنسبة 21.9%، على مدار العام، من المتوقع أن تخدم المنطقة 86.3% من مستويات الطلب قبل الأزمة مع 83.9% من قدرة ما قبل الأزمة.

تتعرض أفريقيا بشكل خاص لرياح معاكسة للاقتصاد الكلي أدت إلى زيادة ضعف العديد من الاقتصادات وجعل الاتصال أكثر تعقيدًا.

شركات الطيران الأوروبية

من المتوقع أن تشهد شركات الطيران الأوروبية خسارة قدرها 3.1 مليار دولار في عام 2022، وأرباح قدرها 621 مليون دولار في عام 2023، وفي عام 2023، من المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب على الركاب بنسبة 8.9% نمو السعة بنسبة 6.1٪ على مدار العام من المتوقع أن تخدم المنطقة 88.7% من مستويات الطلب قبل الأزمة مع 89.1% من قدرة ما قبل الأزمة.



أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقليص أنشطة بعض شركات النقل في المنطقة، ثم حل الاضطرابات التشغيلية في بعض مراكز القارة، لكن الاضطرابات العمالية مستمرة في مواقع مختلفة.

الطيران في آسيا والمحيط

من المتوقع أن تتكبد شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ خسارة قدرها 10.0 مليار دولار في عام 2022، لتتقلص إلى 6.6 مليار دولار في عام 2023. وفي عام 2023، من المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب على الركاب بنسبة 59.8% نمو السعة بنسبة 47.8%، على مدار العام ومن المتوقع أن تخدم المنطقة 70.8% من مستويات الطلب قبل الأزمة مع 75.5% من قدرة ما قبل الأزمة.

تتعرض منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتراجع بشكل كبير بسبب تأثير سياسات الصين الخاصة بعدم وجود COVID على السفر، كما أن خسائر المنطقة تتأثر إلى حد كبير بأداء شركات الطيران الصينية التي تواجه التأثير الكامل لهذه السياسة في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء، من خلال رؤية متحفظة للتخفيف التدريجي للقيود في الصين خلال النصف الثاني من عام 2023، نتوقع مع ذلك أن يؤدي الطلب المكبوت القوي إلى حدوث انتعاش سريع في أعقاب أي تحركات من هذا القبيل. يتلقى أداء المنطقة دفعة كبيرة من أسواق الشحن الجوي المربحة، والتي تعد فيها أكبر لاعب.

أمريكا اللاتينية

من المتوقع أن تتكبد شركات الطيران في أمريكا اللاتينية خسارة قدرها 2.0 مليار دولار في عام 2022 ، لتنخفض إلى 795 مليون دولار في عام 2023. وفي عام 2023، من المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب على الركاب بنسبة 9.3% نمو السعة بنسبة 6.3%، على مدار العام، من المتوقع أن تخدم المنطقة 95.6٪ من مستويات الطلب قبل الأزمة مع 94.2% من قدرة ما قبل الأزمة.



أظهرت أمريكا اللاتينية انتعاشًا على مدار العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن العديد من البلدان بدأت في رفع قيود السفر الخاصة بها منذ منتصف العام.

الحد الأدنى

وأوضحت الدراسة، أن الأرباح المتوقعة لعام 2023 ضعيفة للغاية، ولكن من الأهمية بمكان أننا تجاوزنا الزاوية نحو الربحية، ستقع التحديات التي ستواجهها شركات الطيران في عام 2023، على الرغم من كونها معقدة في مجالات خبرتنا، لقد بنت الصناعة قدرة كبيرة على التكيف مع التقلبات في الاقتصاد وعناصر التكلفة الرئيسية مثل أسعار الوقود وتفضيل الركاب، ونرى هذا واضحًا في عقد تعزيز الربحية في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 والانتهاء بالوباء، ومن المشجع أن هناك الكثير من الوظائف وأغلب الناس واثقون من السفر حتى مع وجود توقعات اقتصادية غير مؤكدة.

يستفيد المسافرون من عودة حريتهم في السفر، أظهر استطلاع حديث أجراه اتحاد النقل الجوي الدولي للمسافرين في 11 سوقًا عالميًا أن ما يقرب من 70% يسافرون بنفس القدر أو أكثر مما كانوا يسافرون قبل الوباء. وبينما يتعلق الوضع الاقتصادي بنسبة 85٪ من المسافرين، فإن 57% ليس لديهم أي نية للحد من عادات سفرهم.