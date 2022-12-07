تحرير 34 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية في «بني مزار» بالمنيا

نظمت الإدارة التموينية بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملة رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية والمحلات التجارية والأسواق بقرية بني صامت قامت خلالها بضبط وتحرير 34 محضر متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

قال أحمد سليمان مدير إدارة تموين بني مزار أنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتوجيهات الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا فقد تم تنظيم حملة تموينية بقيادة مدحت عاصم مدير الرقابة التموينية ببني مزار وضمت كل من احمد يوسف و وائل على واحمد ممدوح مفتشي التموين بالرقابة التموينية قامت بالمرور على المخابز البلدية بدائرة مكتب تموين بنى صامت وبالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 34محضر متنوع

وأضاف مدير الإدارة التموينية ببني مزار أن المخالفات جاءت علي النحو التالي 7 نقص الوزن 6 غير مطابق للمواصفات وتوقف كلى وعدم إعطاء بون صرف وعدم نظافة أدوات العجن وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 3 محاضرجنح لمحلات البقاله وبيع السلع الغذائية الأساسية وقامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات “ ارز بلدى وسكر تموينى ” وتحرير المحاضر اللازمة وجارى عرض المحاضر والمخالفات على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين

وأكد مدير الإدارة التموينية أن هذه الحملات والتي تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطري تهدف إلي فرض الرقابة والأنضباط التمويني علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابزالبلدية ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وتوافر كافة السلع وأحتياجات المواطنين وعدم أستغلال أحتياجاتهم من قبل التجار الجشعين وضبط جميع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم مشيرا إلي أستمرار هذه الحملات بصفة يومية