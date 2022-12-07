الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: برنامج «نوفي» هدفه تمويل مشروعات خضراء تقلل الانبعاثات الكربونية

برنامج نوفي
برنامج نوفي

هنأ الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، مصر والدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النجاحات التي تمت في مؤتمر المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، من اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مهمة جدًا مع جهات دولية.

وقال سمعان خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» الأربعاء، إن مصر حصلت على تمويل في قطاعات متعددة، وأحد تلك البرامج برنامج «نوفي» والمخصص له 15 مليار دولار، حيث يهدف لتمويل مشروعات خضراء تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الميثان، مشيرًا إلى أن "نوفي" يعكس تحول مصر للاقتصاد الأخضر.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى أن هناك مشروعات أخرى تم الاتفاق عليها منها توليد الكهرباء والطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح والهيدروجين الأخضر. 

وأكد أن هناك تحديات بشأن المياه بسبب الزيادة السكانية، وبرنامج زيادة نظم الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث والأمطار، للاستعداد الجيد والحد من الكوارث الطبيعية.

برنامج نوفي نوفي مؤتمر المناخ اكسترا نيوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الانبعاثات الكربونية مشروعات خضراء

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