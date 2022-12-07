الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«روسنفت» الروسية تخسر 889 مليون دولار بسبب مصادرة أصولها في ألمانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مجموعة روسنفت الروسية العملاقة للنفط، الأربعاء، أن أرباحها في الأشهر التسعة الماضية تضررت بشدة من مصادرة برلين منشآت التكرير التابعة لها في ألمانيا.

وتحاول ألمانيا، أكبر مستهلك للوقود الروسي، وقف اعتمادها على روسيا التي أصبحت دولة منبوذة في ضوء العقوبات التي فرضها الغرب عليها منذ هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت روسنفت في بيان:"في الفصل الثالث في 2022، جاءت أكثر الانعكاسات السلبية على العائدات من جراء نقل أصول الشركة في ألمانيا (...) ما أدى إلى تسجيل خسائر إضافية بقيمة 56 مليار روبل (نحو 889 مليون دولار)".

وقال مدير المجموعة النفطية إيجور سيتشينين في بيان: إنه بين يوليو وسبتمبر "استمرت روسنفت في التأثر سلباً بعوامل خارجية وبقيود غير قانونية"،بينها مصادرة أصول المجموعة في ألمانيا والعقوبات المختلفة التي تستهدف روسيا.

وكانت برلين قد وضعت يدها في سبتمبر على فروع روسنفت في ألمانيا والتي تمثل نحو 12 بالمئة من القدرات الوطنية لتكرير النفط في البلاد، وجعلتها تحت "وصاية" الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة، في خضم قضية الطاقة بين أوروبا وموسكو على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

تعهّدت برلين الاستغناء عن استيراد النفط الروسي بالكامل بحلول نهاية العام.

 

من جانبها، انتقدت روسنفت لجوء برلين إلى "وسيلة غير مناسبة" لتحقيق أهدافها ورفعت شكوى ضد الحكومة الألمانية منتصف أكتوبر. 

وارتفع حجم المبيعات بنسبة 15,7 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى "102,3 مليار دولار"، بحسب روسنفت.

وأكدت روسنفت أنه في الفترة بين يناير وسبتمبر "ازدادت شحنات النفط إلى آسيا بنحو الثلث وعوضت بالكامل انخفاض الإمدادات للمشترين الأوروبيين".

واشارت إلى أن إنتاجها النفطي في الأشهر التسعة الأولى من العام "بلغ 4,97 ملايين برميل يومياً، أي بزيادة قدرها 2,2 بالمئة على أساس سنوي".

لكن يتعين على موسكو تجاوز عقبة جديدة تتمثل في قرار الدول الغربية الاثنين تحديد سقف لسعر النفط الروسي سعيا لحرمان موسكو من موارد لتمويل حربها في أوكرانيا.

وأكد الكرملين أنه لن يبيع النفط لمن سيلتزمون هذا السقف.

مجموعة روسنفت الروسية العملاقة للنفط خسائر أرباح ​برلين نقل أصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

مدبولى: تشكيل لجنة دائمة لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الرخصة الذهبية

رسميًا.. وزير البترول يعلن اكتشاف حقل غاز بمنطقة النرجس فى البحر المتوسط

الرئيس السيسى يوجه بسرعة تفعيل الرخصة الذهبية لدعم المستثمرين

رئيس الوزراء: نحاول التخفيف عن المواطنين الزيادة فى الأسعار بقدر إمكاناتنا

مدبولى: الحكومة تتحرك وفق خطة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها

بعد زيادة مقاعد القارة السمراء.. كيف سيكون شكل تصفيات إفريقيا لمونديال 2026؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟