الأردن: العراق حقق نصرًا تاريخيًا كبيرًا على العصابات الداعشية

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، إن "اجتماع القمة الثلاثية" المصرية الأردنية العراقية اليوم يأتي للتأكيد على وقوف مصر والأردن الكامل جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره، مؤكدًا أن سيادته ركيزة لأمن أمتنا وضرورة من أجل الحفاظ والاستقرار في المنطقة.

وأكد الصفدي، خلال كلمته بفعاليات القمة الثلاثية "المصرية الأردنية العراقية"، أن العراق حقق نصرًا تاريخًا كبيرًا على العصابات الداعشية في الماضي، وبدأ عملية إعادة البناء والإعمار بشكل واضح، ورأينا نجاح هذه العملية في تشكيل الحكومات الجديدة التي نتطلع معها في المضي بالعمل المشترك وتعزيز التعاون.

وأضاف أنه تم الاتفاق اليوم على استمرار الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية والاجتماعات القطاعية أيضًا، فيما نلتقي قريبًا في بغداد لتحقيق القمة التي تستضيفها مصر في العام المقبل، كما أن اللقاء جاء فرصة للحديث عن العديد في القضايا الإقليمية في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة بيننا وركزنا كما هو متوقع على القضية المركزية الأولى، ألا وهي القضية الفلسطينية والجهد المشترك لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما اتفق الوزراء على إدامة التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخمًا أكبر، خصوصًا في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحًا خدمةً للمصالح المشتركة.

وبحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه مع نظيريه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.