«هندسة الأزهر» بقنا تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي

عقدت كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، فعاليات مسابقة الطالب المثالي للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث قامت لجنة المسابقة بعقد المقابلات الشخصية مع الطلاب واختبار الطلاب المتقدمين فى المجالات العلمية واللغات والثقافة والمهارات والرياضة والمعلومات العامة.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور محروس على محمد، والدكتور هشام عثمان، والدكتور أسامة نفادي، والدكتور أحمد رشدي ، ومحمد خلف مدير رعاية الشباب بالكلية.

وبعد انتهاء اللجنة من إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من الطلاب من جميع أقسام الكلية وتقييمهم وفقا للمعايير المحددة للمسابقة، أعلنت اللجنة أسماء الطلاب الثلاثة الأوائل والتي اعتمدها عميد الكلية على النحو التالي:

- فاز بالمركز الأول ولقب الطالب المثالي للكلية:

الطالب عبد الرحمن أحمد علي - الفرقة الثالثة شعبة بترول بقسم التعدين والبترول.

- فاز بالمركز الثاني:

الطالب محمود أحمد محمد - الفرقة الرابعة بقسم الهندسة المدنية

- فاز بالمركز الثالث:

الطالب عبد الله محمد السيد - الفرقة الثانية بقسم التعدين والبترول.

وقام الدكتور محمد جلال، عميد الكلية، باستقبال الطلاب الفائزين و قدم لهم التهنئة وسوف يتم تكريم الطلاب ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية بالحفل الذي ستقيمه الكلية لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيا وفي الأنشطة الطلابية.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة التحكيم على كل ما بذلوه من جهد و وقت وإرشاد للطلاب وإدارة رعاية الشباب بالكلية.