في عيد ميلاد.. رحلة محمود حميدة من ريف الجيزة إلى النجومية الفنية

يحتفل الفنان محمود حميدة، اليوم 7 ديسمبر، بعيد ميلاده.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن حميدة.

-ولد محمود حميده عام 1953، لأب خريج كلية الزراعة ويعمل مدرسًا وينتمي لعائلة عريقة من ريف الجيزة، له 4 أشقاء ذكور.

-استطاع محمود حميدة أن يحصد لقب الممثل الأول في مصر وعمره 11 عاما في مسابقة المدارس، وتخرج من كلية التجارة عام 1981.

-كانت أول أعمال محمود حميدة الفنية عمل سينمائي وهو فيلم المساطيل، والذي قدمه خلال عام 1989ميلاديًا.

-يعرف عنه أنه شخصية مثقفه ومحب للقراءة، وخاصى أشعار فؤاد حداد.

-بدأ مشواره الفني بالعمل في مسلسل تليفزيونى، كما قدم العديد من الأدوار في السينما، وشارك أيضًا في أعمال إذاعية.

-ولمحمود حميدة بصمة في الأعمال المسرحية، كما أنه قام بتأليف مسلسل عام 2013 بعنوان "ميراث الريح".

-شارك حميدة في العديد من الأعمال الهامة أبرزها المهاجر، شمس الزناتي، حرب كرموز، تراب الماس، حرب الفراولة، امرأة هزت عرش مصر.

-انشأ حميدة معهد خاص به للتمثيل، لتعليم الطلاب التمثيل وتعبيرات الوجه وتقمص الشخصية، وغيرها من الأساسيات لتنمية موهبة التمثيل.

-استطاع أن يخرج من دور الممثل الوسيم للمثل المثقف.

-ويعرف عن حميده أنه شخصية مغرورة، وذلك ما أكده فى لقاء تليفزيوني، حيث وقال: ما تردد حول شخصيتي المغرورة، أمر صحيح، لكني أحاول التخلص من تلك الصفة قدر المستطاع".