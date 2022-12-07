في عيد ميلاد.. رحلة محمود حميدة من ريف الجيزة إلى النجومية الفنية
يحتفل الفنان محمود حميدة، اليوم 7 ديسمبر، بعيد ميلاده.
وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن حميدة.
-ولد محمود حميده عام 1953، لأب خريج كلية الزراعة ويعمل مدرسًا وينتمي لعائلة عريقة من ريف الجيزة، له 4 أشقاء ذكور.
-استطاع محمود حميدة أن يحصد لقب الممثل الأول في مصر وعمره 11 عاما في مسابقة المدارس، وتخرج من كلية التجارة عام 1981.
-كانت أول أعمال محمود حميدة الفنية عمل سينمائي وهو فيلم المساطيل، والذي قدمه خلال عام 1989ميلاديًا.
-يعرف عنه أنه شخصية مثقفه ومحب للقراءة، وخاصى أشعار فؤاد حداد.
-بدأ مشواره الفني بالعمل في مسلسل تليفزيونى، كما قدم العديد من الأدوار في السينما، وشارك أيضًا في أعمال إذاعية.
-ولمحمود حميدة بصمة في الأعمال المسرحية، كما أنه قام بتأليف مسلسل عام 2013 بعنوان "ميراث الريح".
-شارك حميدة في العديد من الأعمال الهامة أبرزها المهاجر، شمس الزناتي، حرب كرموز، تراب الماس، حرب الفراولة، امرأة هزت عرش مصر.
-انشأ حميدة معهد خاص به للتمثيل، لتعليم الطلاب التمثيل وتعبيرات الوجه وتقمص الشخصية، وغيرها من الأساسيات لتنمية موهبة التمثيل.
-استطاع أن يخرج من دور الممثل الوسيم للمثل المثقف.
-ويعرف عن حميده أنه شخصية مغرورة، وذلك ما أكده فى لقاء تليفزيوني، حيث وقال: ما تردد حول شخصيتي المغرورة، أمر صحيح، لكني أحاول التخلص من تلك الصفة قدر المستطاع".