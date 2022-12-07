الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلاد.. رحلة محمود حميدة من ريف الجيزة إلى النجومية الفنية

محمود حميدة
محمود حميدة

يحتفل الفنان محمود حميدة، اليوم 7 ديسمبر، بعيد ميلاده.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن حميدة.

-ولد محمود حميده عام 1953، لأب خريج كلية الزراعة ويعمل مدرسًا وينتمي لعائلة عريقة من ريف الجيزة، له 4 أشقاء ذكور.

-استطاع محمود حميدة أن يحصد لقب الممثل الأول في مصر وعمره 11 عاما في مسابقة المدارس، وتخرج من كلية التجارة عام 1981.

-كانت أول أعمال محمود حميدة الفنية عمل سينمائي وهو فيلم المساطيل، والذي قدمه خلال عام 1989ميلاديًا.

-يعرف عنه أنه شخصية مثقفه ومحب للقراءة، وخاصى أشعار فؤاد حداد.

-بدأ مشواره الفني بالعمل في مسلسل تليفزيونى، كما قدم العديد من الأدوار في السينما، وشارك أيضًا في أعمال إذاعية.

-ولمحمود حميدة بصمة في الأعمال المسرحية، كما أنه قام بتأليف مسلسل عام 2013 بعنوان "ميراث الريح".

-شارك حميدة في العديد من الأعمال الهامة أبرزها المهاجر، شمس الزناتي، حرب كرموز، تراب الماس، حرب الفراولة، امرأة هزت عرش مصر.

-انشأ حميدة معهد خاص به للتمثيل، لتعليم الطلاب التمثيل وتعبيرات الوجه وتقمص الشخصية، وغيرها من الأساسيات لتنمية موهبة التمثيل. 

-استطاع أن يخرج من دور الممثل الوسيم للمثل المثقف.

-ويعرف عن حميده أنه شخصية مغرورة، وذلك ما أكده فى لقاء تليفزيوني، حيث وقال: ما تردد حول شخصيتي المغرورة، أمر صحيح، لكني أحاول التخلص من تلك الصفة قدر المستطاع".

حب الشعر محمود حميدة جان السينما المصرية ولد محمود حميده أعمال محمود حميدة الفنية مسلسل تليفزيوني السينما المصرية حرب كرموز

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

أهالى كرداسة يشيّعون جثمان المحامى البندارى حمدى لمثواه الأخير

سوسن بدر تكشف تفاصيل «أم الدنيا» وتحتفل بالعام الجديد في «معكم منى الشاذلي»

هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية كخافض للحرارة

براءة عمرو أديب من تهمة سب وقذف محمد رمضان

رئيس الوزراء: متابعة يومية لجهود توفير السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية

الصور الأولى لـ أحمد السقا وريم مصطفى من مسرحية «سيدتي الجميلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟