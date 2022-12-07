الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حقيقة الإصابة المزمنة لصفقة الزمالك الجديدة «إبراهيما نداي» بعد طول فترة غيابه

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر الإصابة الطويلة للسنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق والذي سيغيب عن مباراة اليوم أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري.


ويخضع نداي لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي لتجهيزه للمرحلة المقبلة واللاعب غير جاهز حتى الآن للمشاركة في المباريات.


وأكد المصدر، أن إصابة نداي كانت خطيرة من البداية لكن إدارة الزمالك لم تعلن عنها حيث تعرض اللاعب لمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.


وأوضح المصدر، أن مشكلة تلك الإصابة بأن اللاعب يحتاج للحصول على فترة العلاج والتأهيل بشكل كافي وعدم الاستعجال لعودته لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تجدد إصابته مرة أخرى.


وشدد على أن إصابة نداي تستغرق في بعض الأحيان 4 شهور لدى بعض اللاعبين لكن اللاعب سيعود بأقل من ذلك بكثير حيث سيكون مر ما يقترب من شهرين ونصف أو 3  مع عودته.


ويستعد الزمالك لملاقاة فريق طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد الكلية الحربية بعد قرار رابطة الأندية بنقل المباراة إلى الكلية الحربية بدلًا من ستاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء قوي وصعب على الفريقين

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح -  عبد الله جمعة.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن

الزمالك إبراهيما نداي طلائع الجيش بطوله الدورى نداي

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