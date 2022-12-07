الصور الأولى لـ أحمد السقا وريم مصطفى من مسرحية «سيدتي الجميلة»

عُرضت أمس الثلاثاء، أولى ليالى مسرحية “سيدتى الجميلة ” للنجم أحمد السقا وريم مصطفى، على مسرح بكر الشدى، ضمن موسم الرياض، وحقق العرض نجاحا كبيرا بسبب التناغم بين فريق العمل، الذين تفاعل معهم الجمهور بشكل كبير.

ونجح نجوم العمل فى تقديم فكرة مختلفة مأخوذة عن النص الأصلي للمسرحية، وفيما يلي أول صور العرض الذى يستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

مسرحية “ سيدتى الجميلة ”

مسرحية “ سيدتى الجميلة ”

مسرحية “ سيدتى الجميلة ”

ويخوض المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر، مجال الإنتاج المسرحى للمرة الثانية بمسرحية "سيدتى الجميلة" عن نص برنارد شو.



المسرحية قدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعاد تقديمها برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتقدم بما يتناسب مع 2022ـ وهو المشروع الذى تتبناه شركة أيمن بهجت قمرلإحياء الكلاسيكيات لكى تتعرف عليها الأجيال الجديدة، بهدف إثراء الساحة المسرحية بالنصوص القوية لكبار الكتاب.

مسرحية “ سيدتى الجميلة ”

مسرحية “ سيدتى الجميلة ”

مسرحية “ سيدتى الجميلة ”

مسرحية “ سيدتى الجميلة ”



ويعيد النجم أحمد السقا مسرحية "سيدتى الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، وهى إحدى روائع الكاتب المسرحى برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

مسرحية “ سيدتى الجميلة ”



ويشارك فى بطولة المسرحية نجوم الكوميديا محمد عبد الرحمن توتا وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلى عز العرب وعبير منير وأسامة عبد الله ومصطفى عبد السلام وأحمد علي وهالة السعيد ومحمود ميليجي ومحمد يسري وجابر فراج رؤية إخراجية جديدة لمصطفى حسني، والعمل الأصلي للمخرج حسن عبد السلام.

مسرحية “ سيدتى الجميلة ”