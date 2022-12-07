«وداع كارثي».. كيف تناولت الصحف العالمية خروج إسبانيا من كأس العالم 2022؟

سلطت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على الخروج المفاجئ لمنتخب إسبانيا من دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

وكان منتخب إسبانيا قد ودّع منافسات بطولة كأس العالم 2022 من دور الـ16، على يد منتخب المغرب، بعد الهزيمة بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح.

وبذلك تأهل منتخب المغرب، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، إلى دور ربع النهائي من مونديال 2022، للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعدًا ناريًا آخر مع منتخب البرتغال، الذي صعد لدور الثمانية على حساب سويسرا.

الصحف العالمية تتحدث عن إقصاء إسبانيا من كأس العالم 2022 على يد المغرب

وكانت البداية مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، التي عنونت «فشل ذريع لإسبانيا ولويس إنريكي»، مُضيفة: "كأس العالم كبيرة بعدما ودّع منتخب إسبانيا مونديال 2022 على يد المغرب بركلات الترجيح".

صحيفة «ماركا»

فيما خرجت صحيفة «آس» بعنوان «البرتغال تعود لتكون مرشحة بالفوز بكأس العالم 2022»، مُضيفة: "البرتغال تتأهل لربع نهائي المونديال بعد الفوز على سويسرا بنتيجة 6-1".

وعن إقصاء منتخب إسبانيا، كتبت الصحيفة: "الاتحاد الإسباني يشك في استمرار لويس إنريكي بعد توديع كأس العالم 2022 على يد المغرب من دور الـ16 وإهدار ثلاث ركلات ترجيح".

صحيفة «آس»

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فقد عنونت «ضربة قاضية في كأس العالم 2022»، مُضيفة: "إسبانيا توّدع مونديال 2022 على يد المغرب من دور الـ16".

وفي خبر آخر، كتبت الصحيفة: "راموس يُخفي كريستيانو رونالدو.. والبرتغال تتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022 على حساب سويسرا بنتيجة 6-1".

صحيفة «موندو ديبورتيفو»

ولم تختلف صحيفة «سبورت» عن البقية، إذ عنونت «البرتغال إلى ربع النهائي دون كريستيانو رونالدو»، مُضيفة: "جونسالو راموس يشارك محل رونالدو ويسجل هاتريك في مرمى سويسرا، ويساهم في تأهل منتخب البرتغال لدور الثمانية بكأس العالم 2022".

وعن خروج منتخب إسبانيا المفاجئ، كتبت الصحيفة: "إسبانيا خارج نهائيات كأس العالم بضربات الترجيح الكارثية أمام المغرب من دور الـ16".

وتابعت الصحيفة: "شكوك حول مستقبل لويس إنريكي مع منتخب إسبانيا بعد الخروج الكارثي من مونديال 2022".

صحيفة «سبورت»

من جانبها، اكتفت صحيفة «ليكيب» بعنوان «سعداء سعداء»، مُضيفة: "منتخب المغرب يحقق مفاجأة مدوية ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه على حساب إسبانيا بركلات الترجيح من دور الـ16".

وعن فوز البرتغال بنتيجة 6-1، كتبت الصحيفة: "منتخب البرتغال يضرب بقوة ويتأهل لربع نهائي مونديال 2022 على حساب سويسرا".