الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خريطة كاملة بتوزيع طلاب التعليم العالي في 2021-2022

طلاب
طلاب

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليــوم الأربعاء، النشــرة الثانـويـة  للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2021 /2022. 

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

3.5 مليون طالب مقيدون بالتعليم العالى للعام الجامعى 2021 /2022 مقابل 3.4 مليون طالب عام 2020/2021  بنسبة زيادة قدرها 2.1%.

الجامعات الحكومية والأزهر

• 2.4 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 70.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي 
عام 2021 /2022، مقابل 2.5 مليون طالب عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.4%.

• 28 جامعة تحتوي على 546 كلية منها 290 كلية نظرية بها 1.8 مليون طالب بنسبة 75%،  
256 كلية عملية بها 614.4 ألف طالب بنسبة 25% من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

• 106.9 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2021/ 2022.

الجامعات الخاصة

• 228.9 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة يمثلون 6.5% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2021/2022 مقابل 221.7 ألف طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 3.2%.

• 37 جامعة تحتوي على 262 كلية منها 73 كلية نظـرية بعدد 57.6 ألف طالب بنسبة 25.2% من اجمالى طلاب الجامعات الخاصة و189 كلية عملية بعدد 171.3 ألف طالب بنسبة 74.8% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

• 14.5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2021 / 2022.

 المعاهد العليا الخاصة

• 571.2 ألف طالب مقيدون بالمعاهد العليا الخاصة يمثلون 16.3% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2021/2022 مقابل 516.9 ألف طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

• 9.1 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام 2021/2022.

الأكاديميات

• 38.2 ألـــف طـالب مقـــيدون بالأكاديميات يمثلون 1.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام           2021 /2022، مقابل 31.8 ألف طالب عـام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 19.8%.

• 3.7 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام 2021/2022.

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي/خاص)

• 181.4 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.2% من إجمالي  طلاب التعليم العالي عام 2021/2022 مقابل 170.9 ألف طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2%.

• 2.5 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة عام 2021/2022.

المعاهد المتنوعة الخاصة

• 25.8 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 0.7% من إجمالي طلاب التعليم العالي   عام2021 /2022 مقابل 23.8 ألف طالب عام 2020/2021  بنسبة زيادة قدرها 8.4%.

• 362 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام 2021/2022.

الاحصاء أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي طالب الجامعات الحكومية الأزهر الجامعات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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