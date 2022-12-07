وزير التعليم العالي يبحث مع «الزملوط» إنشاء كليات جديدة في الوادي الجديد

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في لقاءٍ ودّي جمع الطرفين لمناقشة مستجدات التعليم الجامعي بالمحافظة.

وتناول الطرفان إمكانية إنشاء كليات جديدة لخدمة أبناء المحافظة وعلى رأسها كلية الهندسة، بالإضافة لمناقشة تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارة والمحافظة لاستغلال الأراضي الزراعية في البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات؛ لتعظيم الاستفادة منها في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية بالأساليب العلمية.

وفي ختام اللقاء، قدّم المحافظ دعوته للمجلس الأعلى للجامعات لعقد اجتماعه الدوري بالمحافظة وزيارتها في أقرب فرصة ممكنة.