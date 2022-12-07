الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأرصاد تحذر من الانخداع بالأجواء الدافئة وتخفيف الملابس

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، اليوم الأربعاء، إن البلاد تشهد حالة من استقرار الأحوال الجوية، فيما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بالإضافة إلى كتل هوائية شمالية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأكدت أن درجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية.

وأوضحت أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة، ومع سطوع الشمس تسود أجواء لطيفة على أغلب السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

ومع دخول فترات الليل والغياب التام لأشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، وفي الصباح الباكر، تكون الأجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار اليوم تنحصر في بعض المناطق من السواحل الشمالية مثل الشرقية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، وبعض المناطق من وسط سيناء، وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية يتم ملاحظتها في بعض المناطق، فيما تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، تستمر حتى سطوع الشمس. 

واختتمت أنه من المتوقع غدًا الخميس، أن يكون هناكًا ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، من درجتين إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد العظمى على القاهرة الكبرى لـ24 درجة مئوية، مما يجعلنا نشعر بالدفء خلال فترات النهار.

ومع نهاية الأسبوع من المتوقع أن تصل إلى 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وعلى المواطنين عدم الانخداع بالأجواء الدافئة خلال النهار وتخفيف الملابس.

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