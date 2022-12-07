الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: مصر ترفع وارداتها من القمح لـ2.6 مليار دولار خلال 9 أشهر

القمح
القمح

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع واردات مصر من السلع الزراعية بنسبة تقارب 20%، لتسجل 6.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.6 مليار دولار.

وحققت واردات عدس يابس أكبر تراجع إلى حدود 70.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 82.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.8 مليون دولار بنسبة 14.5%، يليه واردات خوخ بقيمة 12.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 18.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 6.2 مليون دولار بنسبة 33.9%.

وسجلت واردات فلفل 29.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 35.4 مليون دولار خلال الأِشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.9 مليون دولار بنسبة 16.7%.

وفى المقابل، عززت مصر وارداتها من قمح إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 300.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 12.8%، كما ارتفعت واردات ذرة تستخدم فى صناعة الأعلاف 2.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 115.3 مليون دولار بنسبة 5.2%.

وارتفعت واردات فول عريض 265 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 16.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 98.5 مليون دولار بنسبة 59.2%، وارتفعت واردات أرز مضروب كليًا أو جزئيًا من 46.6 مليون دولار لـ 80.3 مليون دولار بزيادة قدرها 33.7 مليون دولار بنسبة 72.4%.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واردات مصر السلع الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

رسائل طمأنة من المالية والضرائب للأطباء والبيطريين بشأن «الفاتورة الإلكترونية»

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بجمارك السلوم

الإحصاء: مصر ترفع وارداتها من القمح لـ2.6 مليار دولار خلال 9 أشهر

«خريجو هندسة عين شمس» تعلن أسماء المكرمين في حفلها بحضور وزير التعليم العالي

«الأسود تقهر الماتادور».. صحف المغرب تحتفل بالتأهل التاريخى لربع نهائى كأس العالم

غرفة مقدمي الرعاية الصحية تناقش القضايا التي تخص خطة عملها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟