الإحصاء: مصر ترفع وارداتها من القمح لـ2.6 مليار دولار خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع واردات مصر من السلع الزراعية بنسبة تقارب 20%، لتسجل 6.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.6 مليار دولار.

وحققت واردات عدس يابس أكبر تراجع إلى حدود 70.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 82.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.8 مليون دولار بنسبة 14.5%، يليه واردات خوخ بقيمة 12.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 18.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 6.2 مليون دولار بنسبة 33.9%.

وسجلت واردات فلفل 29.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 35.4 مليون دولار خلال الأِشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.9 مليون دولار بنسبة 16.7%.

وفى المقابل، عززت مصر وارداتها من قمح إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 300.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 12.8%، كما ارتفعت واردات ذرة تستخدم فى صناعة الأعلاف 2.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 115.3 مليون دولار بنسبة 5.2%.

وارتفعت واردات فول عريض 265 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 16.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 98.5 مليون دولار بنسبة 59.2%، وارتفعت واردات أرز مضروب كليًا أو جزئيًا من 46.6 مليون دولار لـ 80.3 مليون دولار بزيادة قدرها 33.7 مليون دولار بنسبة 72.4%.