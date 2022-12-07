المؤبد لتاجرى مخدرات فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد لحيازتهما مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح وترويجه على عملائهما بنطاق مدينة العاشر من رمضان في الشرقية.



صدر القرار برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء عطية، ومحمود منصور، وأيمن حمدان، وأمانة سر تامر عبد العظيم.



تعود أحداث القضية رقم 2435 لسنة 2022 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، عندما تم ضبط "حسين. س"، 39 عاما، "أحمد . ع" أثناء استقلالها سيارة بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وبحوزتهما 14 أسطوانة لمخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالته للنيابة العامة التى قدمتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم عليهما بالسجن المؤبد.