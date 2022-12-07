الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: إسبانيا يفكر فى تعيين مدرب بلجيكا السابق بدلًا من إنريكى

روبرتو مارتينيز
روبرتو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن منتخب إسبانيا قد يعين مديرا فنيا جديدا بعد توديع كأس العالم 2022 بقطر.

وأشارت إذاعة "أوندا سيرا" الإسبانية، إلى أن الاتحاد يفكر في تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا مديرًا جديدًا للمنتخب بدلًا من لويس إنريكي.

وقد يقيل الاتحاد الإسباني لويس إنريكي بعد خيبة أمل الوصول بعيدًا في مونديال قطر والخروج على يد المغرب في دور الـ 16 أو يستقيل المدرب خلال أيام قليلة.

وأعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، رحيله عن منصبه بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع الشياطين الحمر.

وودع منتخب بلجيكا بطولة كأس العالم قطر 2022 عقب التعادل أمام كرواتيا سلبيا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بمونديال قطر 2022.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لقد كانت مباراة اليوم الأخيرة لي مع الفريق، كانت رحلة رائعة مع بلجيكا وفعلنا كل ما يمكننا فعله في الست سنوات، لقد أسعدنا الجميع ولذلك هذا هو الوقت المناسب لي للرحيل عن الفريق".

وأضاف: "لقد ودعت اللاعبين والطاقم الفني، واتخذت قراري قبل بداية كأس العالم".

وأتم تصريحاته قائلا: "الموضوع عاطفي جدا، لا أستطيع التحمل وأقدم اعتذاري".

واحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط ليودع كأس العالم في حين تأهل منتخبا المغرب وكرواتيا.

وواصل المنتخب المغربي صنع التاريخ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، ودون اسمه بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال، عقب تغلبه 3-0 بركلات الترجيح على نظيره الإسباني، أمس الثلاثاء، في دور الـ16 للمسابقة. 

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب المغربي. 

روبرتو مارتينيز بلجيكا انريكي لويس انريكي اسبانيا

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