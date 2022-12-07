يستمر حتى 22 ديسمبر.. تفاصيل معرض الصمت لكريم حلمي بـ«جاليري مصر»

افتتح الفنان كريم حلمي، معرضه الجديد "الصمت" بجاليري مصر ويستمر حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

وكان المعرض قد افتتح أبوابه للجمهور في 4 ديسمبر، بحضور العديد من الفنانين التشكيليين والشخصيات العامة ومنهم الفنان محمد عبلة وغيرهم.

وجاء في التقديم للمعرض: "تتسم أعمال الفنان كريم حلمي بواقعية ذات حس ميتافيزيقي يتمحور حول شخوصه غير مكتملة الأطراف، والتي تبدو كما لو كانت في مقاومة لمجهول، مع تبلور تجربة كريم حلمي، ازداد التعمق إلى بواطن شخوصه، والتي اختمرت ونضجت بل وأحيانا شابها الذبول، ليتحول المشهد إلى البعد الاجتماعي لشخوصه والتي باتت تمثل المرأة فيه عنصر رئيسا، مع تبلور التجربة الفنية المقدمة تحولت الحالة اللونية من الدرجات القاتمة الرمادية إلى حالة لونية تشوبها الألوان الدافئة، لربما سعادة مرجوة.

أما عن الفنان كريم حلمي فهو فنان مصري معاصر، يعيش ويعمل مدرسا بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ولكريم حلمي العديد من المشاركات المحلية والدولية، فعلى المستوى المحلي فقد حصل على العديد من الجوائز من خلال مشاركته في صالون الشباب في دوراته المتعاقبة بالإضافة إلى بعض المعارض الخاصة، أما على المستوى الدولي فقد شارك كريم حلمي في العديد من الملتقيات الدولية في السويد والدنمارك والمجر وألمانيا واليونان ورومانيا وبلغاريا وصربيا والنمسا، بالإضافة إلى عرض أعماله في معارض خاصة برومانيا وبلغاريا والمجر.

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