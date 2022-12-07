الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سويلم: خطة لحماية قلعة قايتباى من تغيرات المناخ بـ270 مليون جنيه

حماية الشواطئ
حماية الشواطئ

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أعمال حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى، تستهدف حماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الاستثمارات السياحية بالمحافظة.

وتلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من  المهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية.

وأوضح رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن المشروع يتضمن إنشاء حاجز أمواج حول القلعة بطول ٦٧٠ مترا والذى يتضمن تنفيذ الحاجز الرئيسى والرصيف البحرى ومشاية فى مدخل الحاجز بتكلفة تصل إلى ٢٧٠ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٨٣% ، ومن المتوقع نهو جميع الأعمال بالمشروع في منتصف عام ٢٠٢٣.

حماية كورنيش الإسكندرية تجاه المنشية ومحطة الرمل

حماية الشواطئ 

كما استعرض وزير الرى، عملية تدعيم وحماية كورنيش الإسكندرية تجاه المنشية ومحطة الرمل، والذى يهدف لحماية سور وطريق الكورنيش بالمنطقة من هجمات البحر أثناء موسم النوات، وذلك من خلال إنشاء حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر تجاه الكورنيش بداية من أعمال الحماية القديمة المكتملة ، ويتكون قطاع الحماية من كتل خرسانية زنة ٥ طن وأحجار بتدرجات مختلفة وبتكلفة ٧٦ مليون جنيه، وقد تم نهو الأعمال والاستلام النهائي للمشروع.

كما استعرض الدكتور سويلم، عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه والذى يهدف لحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري ، ويتضمن المشروع إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الأثرى وحماية الحائط البحرى الأثرى وكوبرى المنتزة من الداخل وتدعيم منطقة دوران الفنار بتكلفة ٧٦ مليون جنيه، وقد تم الإنتهاء من جميع الأعمال  وجارى عمل ختاميات المشروع.

الاستثمارات السياحية الإسكندرية الدكتور هاني سويلم الرصيف البحري الموارد المائية والري تطوير المنطقة تنمية وتطوير حماية الشواطئ حاجز أمواج دعم الاستثمارات

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