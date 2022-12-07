الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث العديد من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عن خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 2023/2022 م.

ترصدها الدستور خلال السطور المقبلة 

1. على جميع طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى الدخول على الرابط التالى:
https://moe-register.emis.gov.eg/

عن طريق البريد الإلكترونى الموحد (والذى قامت وحدة التطوير التكنولوجى بإعداده وتم استلامه العام الماضى)

2. تظهر للتلميذ صفحة تقديمية لتسجيل الاستمارة - قم بالضغط على تسجيل الدخول
3. لا تضغط على إنشاء حساب البريد الإلكترونى، حيث قامت المدرسة بإنشائه بالفعل

4. تظهر نافذة جديدة - قم بكتابة بريدك الإلكترونى الذى تسلمته من المدرسة ثم Next
5. تظهر نافذة جديدة - قم بكتابة الرقم السرى المرفق ببريدك الإلكترونى ثم Sign_in

6. تظهر رسالة بطلب إذن باستخدام بيانات من جهازك لاستكمال التسجيل اضغط [email protected]
7. تظهر الاستمارة الخاصة بك مدون بها بياناتك الأساسية، قم بمراجعتها جيدا ثم قم بملء البيانات بالحقول الست المطلوب والتى لا يمكن استكمال التسجيل بدون أى منها.

 

البيانات المطلوبة

_ صورة شخصية مقاس 6x4 واضح تظهر كامل الوجه
_ محافظة العنوان
_ قسم/مركز الشرط
_أقرب رقم هاتف
_ رقم الهاتف المحمول
_ مهنة الوالد

8. اضغط على زر حفظ 
9. يظهر للطالب فى النهاية ملف الاستمارة، اضغط على أيقونة الطباعة إذا رغبت فى ذلك، ثم اضغط على سهم التحميل للاحتفاظ بها على جهازك بصيغة PDF.

10.يتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة (لا داعى لأن تكون الطباعة ملونة) ويتم تسليمها بقسم الإحصاء بالمدارس فى موعد غايته الخميس المقبل 8 ديسمبر 2022م.

11.فى حالة ظهور مشاكل فى التسجيل، يرجى الدخول على رابط الشكاوى الذي أعدته الوزارة لذلك  https://moe-complains.emis.gov.eg/

 

أما فى حالة وجود أخطاء بالبيانات الأساسية للاستمارة يرجى إيقاف التسجيل فورا، ثم مراجعة مكتب شئون الطلاب بالمدرسة.
 

الأول والثاني الثانوي emis gov eg البيانات المطلوبة البر البريد الالكتروني الأول والثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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