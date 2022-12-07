الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جرح 3 شرطيين في هجوم انتحاري على مركز للشرطة بإندونيسيا

الشرطة الاندونيسية
الشرطة الاندونيسية

أعلنت الشرطة الاندونيسية، الأربعاء، أن ثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح في هجوم انتحاري استهدف الثلاثاء أحد مراكزها في مدينة باندونج بإقليم جاوا الإندونيسي.

ولم تذكر سلطات الأرخبيل أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، أي مؤشر حول دوافع هذا الهجوم، بينما تشهد البلاد منذ سنوات نشاطا تيارات متشددة.

ووقع الانفجار حوالى الساعة 08,20 (01,20 ت غ) في مقر مركز شرطة أستانا أنيار في باندونج عاصمة المقاطعة التي تضم أكبر عدد من السكان في إندونيسيا. 

وقال أسوين سيبايونج قائد شرطة باندونج لقناة كومباس التلفزيونية "جاء رجل يلوح بسلاح حاد وكان يحاول إصابة رجال الشرطة".

وأضاف أن الرجل فجر نفسه وقتل، موضحا أن ثلاثة شرطيين جرحوا في الانفجار.

وتابع أسوين "أصيب ثلاثة من رجالنا ونقلوا إلى المستشفى، وقمنا بتأمين المبنى وطوقنا جميع مداخله".

وقال المتحدث باسم شرطة جاوا الغربية إبراهيم تومبو لقناة مترو: إن قائد شرطة باندونج وصل إلى مكان الحادث وفرقة متفجرات في طريقها إليه.

وأظهرت لقطات من قناة "مترو تي.في" الأضرار التي لحقت بمركز الشرطة مع تناثر حطام من المبنى على الأرض وتصاعد الدخان في السماء.

وقال أحمد رمضان، رئيس مكتب الإعلام بالشرطة الوطنية، إن شرطة المدينة تنسق مع وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق في الحادث.

وذكر مسؤول بوكالة مكافحة الإرهاب الإندونيسية لقناة "مترو تي.في" إن جماعة أنصار الدولة التي تستلهم فكر تنظيم داعش ربما تقف وراء الهجوم. وأضاف أنه سبق لها تنفيذ هجمات مماثلة في إندونيسيا.

ونفذ إرهابيون في السنوات القليلة الماضية هجمات في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم شملت كنائس ومراكز للشرطة وأماكن يرتادها الأجانب.

وفي عام 2019، سنت إندونيسيا قانونا جديدا صارما لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة "أنصار الدولة".

إندونيسيا هجوم انتحاري مركز شرطة جرحى مدينة باندونج إقليم جاوا

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