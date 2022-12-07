الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أرشليدس يترأس أول اجتماع كهنة لإيبارشية تورنتو ووسط كندا

كنيسة
كنيسة

أقام الأنبا أرشليدس الأسقف العام لإيبارشية تورنتو ووسط كندا، أول اجتماعًا للآباء كهنة الإيبارشية، وذلك بمشاركة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر، حيث بدأ بصلاة القداس الالهي في كنيسة مار مرقس بتورنتو.

وبعدها ألقى الأنبا مقار كلمة عن القلب الواحد، كما ناقش الأنبا أرشليدس بعض الأمور الروحية والادارية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر لمده 43 يومًا ينتهي ليلة عيد الميلاد المجيد.

وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبرالجاري لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

صوم من الدرجة الثانية

ويعتبر صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية؛ لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا؛ لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى. وسمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

إغلاق الأديرة في صوم الميلاد

وتبدأ أديرة القبطية في غلق أبوابها تزامنًا مع بدء صوم الميلاد، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة  القبطية الأرثوذكسية، أكثر من قداس على مدار اليوم، لمشاركة أكبر عدد من الأقباط.

آباء كهنة الإيبارشية الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر الانبا مقار اسقف الشرقية بصلاة القداس الإلهي صلاة القداس الإلهي كهنة

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فلسفة التعمير

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