مراسل «القاهرة الإخبارية»: المقعد الأخير بجورجيا لن يؤثر في حسم أغلبية الشيوخ

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن ، إن المقعد الحائر في مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا هو فقط لتكملة عدد المقاعد في مجلس الشيوخ التي تبلغ 100 مقعد، وهذا المقعد لن يكون له تأثير في حسم أغلبية المجلس إذ إنه حسم وانتهى الأمر للديمقراطيين.

وأكد أن الناخبين بولاية جورجيا توجهوا اليوم للتصويت في جولة الإعادة لأحد المرشحين سواء الجمهوري هيرشل ووكر، أو الديمقراطي رافائيل وارنوك، بعدما فشلا في تجاوز نسبة الـ 50 % من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، موضحًا أن المقعد المتبقي لن يكون ذا أهمية لحسم الأغلبية في مجلس الشيوخ التي حسمت لصالح الديمقراطيين.

ونوه بأن هناك اهتمامًا كبيرًا داخل ولاية جورجيا بعدما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، سكان الولاية إلى الخروج بكثافة للتصويت، وأنها ليست مجرد إجراء تكميلي للانتخابات، وهو ما وجد استجابة بين مواطني الولاية حيث اتجه ما يقرب من مليوني ناخب للتصويت من أصل 7 ملايين نسمة هم سكان الولاية.