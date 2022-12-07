الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كتاب أمريكي جديد: التشجيع الرياضي يحسن الصحة العقلية ويعزز الشعور بالانتماء

التشجيع الرياضي
التشجيع الرياضي

كشف موقع "أوت كيك" الرياضي الأمريكي، عن كتاب أمريكي جديد، التشجيع الرياضي يحسن الصحة العقلية ويعزز  الشعور بالترابط والانتماء.

ذكر الموقع أن الكاتبان، بن فالنتا وديفيد سيكورجاك، ألفا كتاب "لدى المعجبين المزيد من الأصدقاء"، والذي ذكروا فيه أن العثور على قاعدة جماهيرية يزيد من إحساسك بالانتماء، وبالتالي "يعزز الرفاهية العقلية".

وذكر التقرير أنه على الرغم من الألم الحتمي المتمثل في تجربة الإخفاقات السنوية لفريقك الذي تشجعه في أي رياضة، فإن كتابًا جديدًا يجادل بأن كونك من محبي الرياضة يحسن صحتك العقلية. 

وأوضح الكتاب أن الرياضة هي عامل تسهيل دائم للتواصل، والرياضة هي السبب في جمع الناس معًا، وسبب إرسال هذه الرسالة النصية، وسبب تسجيل الوصول مع والديك ، وما إلى ذلك.

 وعن الممارسة الرياضية وتنشيط العلاقات، قال المؤلفان المشاركان "إنها تسهل التفاعلات الاجتماعية".

على وجه التحديد، وجد الكتاب أن المشجعين غير الرياضيين أكثر وحدة من عشاق الرياضة، وتشارك المجموعة الأخيرة الخبرات والعواطف مع زملائها المعجبين بفريقهم، من أجل فريق يخلق صداقة حميمة ، سواء كان ذلك في المدرجات أو في البار أو أثناء الركض بدون قميص في الملعب.

يرى الكتاب أن رؤية أفراد آخرين يرتدون القميص للفريق الذي جذر له يخلق إحساسًا بالانتماء للمجتمع.

وأعرب فالنتا عن أسفه كيف يمكن للانتماء إلى مجموعة أن يمنع مشاعر القلق والاكتئاب: "أن تكون جزءًا من أي مجموعة يساعد الناس على الشعور بالترابط ، وهو عنصر رئيسي في صحتنا العقلية. عندما لا تكون وحيدًا ، فإنك تميل إلى التمتع بصحة نفسية إيجابية أعلى.

التشجيع الرياضي التفاعلات الاجتماعية الصحة العقلية الممارسة الرياضية صحة العقل

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وائل لطفي

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