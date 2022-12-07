الزمالك يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام طلائع الجيش بعد عودة النجوم

يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يواجه طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم باستاد الكلية الحربية في الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

الزمالك جمع 8 نقاط من 4 مباريات بالفوز على سموحة وسيراميكا كليوباترا ثم التعادل مع انبي والمصري وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث مع بيراميدز ستقام يوم الأحد المقبل ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات خاصة بعد عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة المصري الأخيرة أمثال محمد عبد الغني وأحمد أبو الفتوح وسامسون أكينولا وسيد عبد الله "نيمار".

بينما يستمر غياب محمود حمدي الونش وزكريا الوردي ونبيل عماد دونجا وابراهيم نداي ومحمد عبد الشافي وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري الذي قرر الجهاز الفني منحه فرصة للراحة عقب عودته.

وسيقوم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بإجراء تغيرات في التشكيل الذي خاض مباراة المصري بعودة محمد عبد الغني وأحمد أبو الفتوح للدفاع بجوارعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد والدفع بسامسون أكينولا كرأس حربة متقدم خلفه زيزو وإمام عاشور وقد يدفع فيريرا بمصطفى شلبي في الخط الأمامى وبقاء إمام عاشور كمحور ارتكاز في الوسط بجوار محمد أشرف روقا أوعمرو السيسي.

قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي ومحمد طارق وأحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وسيف جعفر وسيد عبد الله نيمار ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه ويوسف حسن.

في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع المصري ستقام يوم الأحد المقبل ومباراة اليوم هى الثانية للجهاز الفني الجديد بقيادة محمد يوسف الذي قاد الفر يق في المباراة الماضية التي خسرها الفريق أمام الأهلي بنتيجة 1-2 .

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده أسامة السيد وهشام طلب ومعهم محمد العتباني حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وهاني العراقي مساعد حكم فيديو.