فاركو يستضيف الداخلية فى مباراة الجريحين بالأسبوع السادس للدورى الممتاز

يحل فريق الداخلية ضيفا على فاركو في الثالثة الا ربع عصر اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

الفريقان يعانيان هجوميا حيث سجل فاركو ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للداخلية والفريق الأقل ارتكابا للأخطاء والأفضل في تطوير الجانب الهجومي سيكون الفوز من نصيبه مع وجود أفضلية لفريق فاركو نظرا لخبرة لاعبيه .

فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف ويسعى لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام أسوان لذلك سيقوم نونو ألميدا بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي والدفع بعمرو جمال وشكري نجيب لإنعاش الجانب الهجومي .

وطالب ألميدا لاعبيه بغلق ملف مباراة أسوان والاستفادة من درس الهزيمة المفاجئة وبذل أقصى جهد للعودة للانتصارات مجددا كما طالبهم بعدم الاستهانة بفر يق الداخلية الذي يقاتل في كل مبارياته لتحقيق نتائج ايجابية .

على الجانب الأخر يحتل الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل مع طلائع الجيش وثلاث هزائم أمام الاتحاد السكندري والأهلي وفيوتشر وله مباراة مؤجلة مع غزل المحلة من الأسبوع الرابع وسجل الفرق هدفا واحدا ودخل مرماه سبعة أهداف .

ويعاني الداخلية من غياب محمود عزت وميدو حسام وأحمد الأمور بسبب الإصابة بينما يغيب بركات حجاج وعبد العزيز سيد للإيقاف بعد طردهما في المباراة الأخيرة أمام فيوتشر وحرص رضا شحاتة على تجهيز البديل المناسب وأكد للاعبيه أن بامكانهم العودة بنتيجة إيجابية إذا تحلوا بالروح القتالية والالتزام بتنفيذ التعليمات داخل المستطيل الأخضر .

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده مصطفى حسن وإسلام أبو العطا ومعهم عمرو عايد حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو .