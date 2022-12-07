الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فاركو يستضيف الداخلية فى مباراة الجريحين بالأسبوع السادس للدورى الممتاز

فاركو خسر مباراته
فاركو خسر مباراته الأخيرة أمام أسوان

يحل فريق الداخلية ضيفا على فاركو في الثالثة الا ربع عصر اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

 

الفريقان يعانيان هجوميا حيث سجل فاركو ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للداخلية والفريق الأقل ارتكابا للأخطاء والأفضل في تطوير الجانب الهجومي سيكون الفوز من نصيبه مع وجود أفضلية لفريق فاركو نظرا لخبرة لاعبيه .

 

فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف ويسعى لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام أسوان لذلك سيقوم نونو ألميدا بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي والدفع بعمرو جمال وشكري نجيب لإنعاش الجانب الهجومي . 

 

وطالب ألميدا لاعبيه بغلق ملف مباراة أسوان والاستفادة من درس الهزيمة المفاجئة وبذل أقصى جهد للعودة للانتصارات مجددا كما طالبهم بعدم الاستهانة بفر يق الداخلية الذي يقاتل في كل مبارياته لتحقيق نتائج ايجابية .

 

على الجانب الأخر يحتل الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل مع طلائع الجيش وثلاث هزائم أمام الاتحاد السكندري والأهلي وفيوتشر وله مباراة مؤجلة مع غزل المحلة من الأسبوع الرابع وسجل الفرق هدفا واحدا ودخل مرماه سبعة أهداف .

 

ويعاني الداخلية من غياب محمود عزت وميدو حسام وأحمد الأمور بسبب الإصابة بينما يغيب بركات حجاج وعبد العزيز سيد للإيقاف بعد طردهما في المباراة  الأخيرة أمام فيوتشر وحرص رضا شحاتة على تجهيز البديل المناسب وأكد للاعبيه أن بامكانهم العودة بنتيجة إيجابية إذا تحلوا بالروح القتالية والالتزام بتنفيذ التعليمات داخل المستطيل الأخضر .

 

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده مصطفى حسن وإسلام أبو العطا ومعهم عمرو عايد حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز الداخلية فاركو البرتغالي نونو ألميدا رضا شحاتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 7-12-2022

الحكم بالسجن 6 سنوات على نائبة الرئيس الأرجنتينى بتهمة فساد

مجلس الدولة الليبى يدعو القضاء للامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-12-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

موجة خطيرة لـ كورونا قادمة بالصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية