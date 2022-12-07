دورى القسم الثانى.. المنصورة يستضيف المصرى بالسلوم ودكرنس يواجه سبورتنج فى المجموعة الثالثة

تستكمل اليوم مواجهات الأسبوع التاسع للمجوعة الثالثة في دوري القسم الثاني بإقامة 7 مباريات حيث يستضيف المنصورة الثاني برصيد 14 نقطة بقيادة أحمد ساري فريق المصري بالسلوم الخامس عشر برصيد 4 نقاط بقيادة عطية صابر في مباراة يسعى خلالها فريق المنصورة لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل في أخر 4 مباريات مع أبوقير للأسمدة والحمام وبروكسي وبلدية المحلة.

ويستضيف كفر الشيخ الثالث برصيد 13 نقطة بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق فريق طنطا العاشر برصيد 10 نقاط بقيادة عمرو أنور ويسعى كفر الشيخ لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام دكرنس بينما يسعى طنطا للعودة للانتصارات بعد الهزيمة أمام دكرنس والتعادل مع بروكسي.

ويحل نبروه الخامس برصيد 12 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني ضيفا على فر يق أبوقير للأسمدة السادس برصيد 12 نقطة بقيادة أيمن المزين وحقق نبروه فوزين متتاليين على الأوليمبي وبايونيرز في حين جمع أبوقير للأسمدة 4 نقاط من أخر مباراتين بالفوز على المصري بالسلوم والتعادل مع الجمهورية شبين.

ويستضيف سبورتنج الثامن برصيد 11 نقطة بقيادة أحمد فاروق فريق دكرنس المتصدر برصيد 16 نقطة بقيادة سعيد صبحي ويسعى سبورتنج لتعويض هزيمته الأول هذا الموسم في الجولة الماضية أمام هلال مطروح بينما يسعى دكرنس لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على طنطا وكفر الشيخ .

ويسعى الأوليمبي الحادي عشر برصيد 9 نقاط بقيادة شريف الخشاب لإيقاف نزيف النقاط والعودة للإنتصارات عندما يستضيف فريق هلال مطروح الرابع عشر برصيد 7 نقاط بقيادة عظيمة.

ويستضيف بايونيرز الأخير برصيد ثلاث نقاط بقيادة حسن كفتة فريق المجد السكندري التاسع برصيد 11 نقطة في أول مباراة لإبراهيم سعيد المدير الفني الجديد لفريق المجد .

ويحل الجمهورية شبين الثاني عشر برصيد 9 نقاط بقيادة عصام شعبان ضيفا على فريق الحمام الثالث عشر برصيد 9 نقاط بقيادة ياسر عبد الواحد.

كانت مباريات الأسبوع التاسع قد بدأت أمس بمباراة بلدية المحلة وبروكسي وانتهت بفوز البلدية 3-2 ليرتفع رصيده الى 15 نقطة ويتوقف رصيد بروكسي عند 11 نقطة.