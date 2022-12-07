الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: زورق حربى إيرانى اقترب بشكل خطر من سفن أمريكية فى مضيق هرمز

زورق حربى إيرانى
زورق حربى إيرانى

قالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية إن زورقا حربيا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقترب لمسافة خطيرة من سفن البحرية الأمريكية في مضيق هرمز. 

 

وذكرت القيادة الأمريكية في بيانها الصادر في 6 ديسمبر أن الحادث وقع أثناء عبور سفينة USS Lewis B. Puller والمدمرة USS The Sullivans.

 

وأضافت: "زورق دورية تابع للحرس الثوري الإيراني تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع سفن البحرية الأمريكية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز مساء 5 ديسمبر. كما اقترب مسافة 150 ياردة من السفن الأمريكية وهي مسافة قريبة بشكل خطير، وخاصة في الليل".

 

وأشارت القيادة إلى أنه بعد إصدار الإشارات الصوتية، تابعت السفن الأمريكية حركتها.

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وائل لطفي

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