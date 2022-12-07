الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكم بالسجن 6 سنوات على نائبة الرئيس الأرجنتينى بتهمة فساد

محكمة
محكمة

قضت محكمة أرجنتينية بحبس نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر ست سنوات، ومنعها مدى الحياة من تولي أي منصب رسمي، بعد إدانتها بتهمة فساد.

وقضت المحكمة بإدانة كيرشنر (69 عامًا) بتهمة "الاحتيال الإداري" على خلفية مناقصات عامة غير نظامية منحت خلال الفترة التي تولّت فيها رئاسة البلاد بين العامين 2007 و2015.

وكانت النيابة العامة طلبت في أغسطس الماضي، حبس كيرشنر 12 عامًا ومنعها من تولي أي منصب رسمي.

ولا تزال كيرشنر (يسار الوسط) التي تولّت الرئاسة سبعة أعوام شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية، وهي أيضًا مثيرة للانقسام، ولطالما نفت أن تكون ارتكبت أي مخالفة.

ومنذ بدء الجلسات عام 2019 تندّد كيرشنر بمحاكمة "مسيّسة"، وباستخدام المعارضة اليمينية وخصوصًا معسكر الرئيس السابق الليبرالي ماوريسيو ماكري، القضاة أداة لمحاربتها.

يذكر أن كيرشنر تتولى رئاسة مجلس الشيوخ، وهو منصب يمنحها حصانة تجنّبها دخول السجن، ومن الممكن تمديد مفاعيل الحصانة في حال خرجت فائزة من الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر 2023.

ولا تدخل العقوبة حيّز التنفيذ إلا بعد استنفاد كل وسائل الطعن بما في ذلك لدى المحكمة العليا، وهو ما قد يطول لسنوات.

ووسط استقطاب سياسي شديد في البلاد، أدت لائحة الاتهام إلى تظاهرات تأييد لكيرشنر نظمها اليسار الذي تعد أهم شخصياته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 7-12-2022

الحكم بالسجن 6 سنوات على نائبة الرئيس الأرجنتينى بتهمة فساد

مجلس الدولة الليبى يدعو القضاء للامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-12-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

موجة خطيرة لـ كورونا قادمة بالصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية