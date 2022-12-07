أوكرانيا تضع شروطا لبدء حوار شامل مع روسيا

حدد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الثلاثاء، شروط بلاده لبدء "حوار سلام شامل" مع روسيا.

وقال كوليبا في مقابلة مع تلفزيون "إن دي تي في" الهندي: "لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يجب القيام بأمرين؛ (أولا) تغيير الرأي في الكرملين، وثانيا، يجب على روسيا سحب قواتها من كامل أراضي أوكرانيا".

وأضاف: "هذه نقاط البداية لحوار سلام شامل، ولكن في الوقت نفسه هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة".

وأشار كوليبا إلى أن "الأمن الغذائي والنووي وتبادل الأسرى وحماية البيئة في أوقات الحرب، من بين القضايا التي يجب معالجتها أيضا".

وأوضح أن "دول مجموعة العشرين يمكن أن تلعب دورا في حل هذه الأمور".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني على الشروط العشرة التي أعلنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مسجل في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في إندونيسيا منتصف نوفمبر الماضي، كصيغة للسلام والتي تشمل الخطوة الأخيرة منها "توقيع اتفاق سلام".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".