العربى للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «ذبابة بشرية» لـ هانز أولاف لهلوم

تستعد دار العربي للنشر والتوزيع، لإطلاق عدد من سلاسل روايات الجريمة المترجمة من بلاد مختلفة، وذلك في إطار سلسلة جريمة العربي وهو المشروع الذي بدأته لترجمة مجموعة متنوعة ومتميزة من الروايات الجريمة لأهم كتاب الجريمة من حول العالم، ضمن أعمالها التي ستطلق تحضيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2023.

ومن هذه الأعمال رواية "ذبابة بشرية" من النرويج وهي الجزء الأول من سلسلة "المحقق K2" من تأليف الكاتب "هانز أولاف لهلوم"، ومن ترجمة يارا أيمن.

تمتاز هذه السلسلة بطابعها الكلاسيكي لروايات الجريمة التي تحاكي روح أدب "أجاثا كريستي" مع الخصوصية الثقافية والتميز الإبداعي في البناء القصصي، إذ تمتاز هذه الرواية بعناصر الرواية التشويقية من سرعة تصاعد الأحداث، وغموض الشخصيات، والمفاجآت المتتالية، وتعكس ملامح من التاريخ القريب للمجتمع الأوروبي وطباع الشخصيات ونوع الأزمات به.

رفع الستار عن الجاني

تبدأ أحداث رواية “ذبابة بشرية”، في أوسلو عام 1968، إذ يُستدعى المفتش "كولبيورن كريستينيان" بطل السلسلة إلى عمارة سكنية حيث عثر على رجل مقتول. الضحية هو "هارالد أوليسين" الذي كان بطلًا شعبيًا في أثناء الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. لا يوجد أي دليل حول من قد يريد قتله وليس له اي عداوات واضحة مع أي شخصيات أو جهات.

ولكن مع بدء التحقيق، يظهر أن القاتل ربما هو أحد جيرانه. تقع العمارة كلها في دائرة الشك، وتنفك تدريجيًا شبكة الأكاذيب المحيطة بجيران الضحية من خلال أقوالهم المتضاربة في التحقيق والتي تنبأ بوجود قصص خفية قد تشين أصحابها ولا يرغب أحد لها في الظهور، وذلك بجانب الأدلة الجديدة التي ستظهر والتي تعود إلى أحداث وقعت في أثناء الحرب، لنكتشف أن الماضي لم ينتهِ بعد ويحمل الكثير من المفاجآت التي ما زال وقعها قائمًا حتى اليوم والتي كان لا بد من سبر أغوارها لرفع الستار عن الجاني.

يشار إلى أن الكاتب "هانز أولاڤ لاهلوم"، كاتب نرويجي شهير في أدب الجريمة، ومؤرخ، كما أنه لاعب شطرنج وسياسي. صارت كتبه من الأكثر مبيعًا في النرويج وهي تتألف من سلسلة جرائم من بطولة مفتش المباحث "كولبيورن كريستيانسين"، الشهير بـ"K2"، ومساعدته الشابة "باتريشيا" التي تسبق سنها برجاحة عقلها.