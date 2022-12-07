جونكالو راموس.. محارب شبيه مولر ومرجعية كريستيانو رونالدو

هناك من يعيشون حياتهم بأسرها في الظل، لا يعرف أحد قصصهم وحياتهم، كم عانوا وكافحوا؟ وكم مرة سقطوا ثم نفضوا الغبار عن ثيابهم ونهضوا للقتال مرة أخرى؟ قد لا يحققون انتصاراتهم بأيديهم، لكن الله دائمًا ما يكافيء المجتهدين المثابرين على أحلامهم وآمالهم.

فارينسي وسالجويروس وأوفرينسي، وكوراتيرنسي، أندية برتغالية قد يقرأ أسماءها البعض للمرة الأولى في حياتهم، لعب لها مانويل راموس، كجناح أيمن وأيسر، بدأ مسيرته في 1996، وأنهاها بعد 9 سنوات فقط دون إنجاز يذكر.

مانويل راموس

المنتخب البرتغالي ضمن المقعد الأخير في دور الثمانية لبطولة كأس العالم، قطر 2022 بانتصار عريض على حساب منتخب سويسرا بستة أهداف لهدف.

مانويل راموس ليس بطلنا في هذه القصة، إذًا فلماذا هذه المقدمة؟ وما علاقة ذلك اللاعب المغمور الذي لم يمثل منتخب بلاده الأول قط بالتأهل للمونديال؟ هذا ما نجيبكم عليه في السطور الآتية.

بطل قصتنا هو جونكالو راموس، صاحب أول هاتريك في كأس العالم 2022، مهاجم بنفيكا الشاب الذي قادته إصابة جوتا واعتزال رافا سيلفا للتألق في قطر، ولكن قبل أي شيء سنسرد لكم القصة من بدايتها.

مانويل راموس هو لاعب كرة قدم برتغالي محترف، لم يحظ بمسيرة كبيرة كما سردنا في السطور السابقة، حظى بمولود جديد قبل أن يعلق حذائه بـ4 أعوام كاملة، ليمنحه اسم جونكالو، وهي كلمة تعني في اللغة البرتغالية الرجل العبقري أو المحارب، ويطلق على الأطفال كنوع من التشجيع على أن يصبحون عباقرة كنوع من الدعم النفسي لهم؛ ويشاع أنها مشتقة من الكلمة اللاتينية "salvus" وهو فعل لاتيني يعني الأمان.

«أحب شيئين في جونكالو، أنه هداف ولديه سرعة بديهة، وأيضًا هو مقاتل عظيم لا يستسلم أبدًا» أليخاندرو جريمالدو، مدافع بنفيكا.

في ليلة الأربعاء 20 يونيو 2001، أطلق جونكالو راموس أولى صرخاته في الحياة، وسط أسرة مكونة من والده مانويل راموس، ووالدته ني ماتياس.

نشأ جونكالو راموس في بيئة متأثرة بكرة القدم نظرًا لمهنة والده السابقة، عندما كان طفلًا صغيرًا كان يرافق والده في التدريبات، ويتابع مباريات كرة القدم.

والده كان مصدر إلهامه في كرة القدم، فعلاقات والده بزملائه اللاعبين والبيئة التي نشأ فيها ساهمت في تعزيز شغفه بالساحرة المستديرة.

بدأ المحارب مسيرته مع كرة القدم في نادي أولهينسي المحلي، قبل الانتقال إلى مدينة لولي البرتغالية والانضمام لناشئي بنفيكا في عام 2013 وهو بعمر الـ12، ولعب في مركز وسط الملعب في بدايته.

صدفة قادته لمركز المهاجم

«في إحدى البطولات أصيب مهاجم الفريق، ولم يكن أمامنا سوى الدفع بجونكالو كمهاجم، وفي تلك المباراة سجل هدفين، ولم يعد هناك طريق لإخراجه من هذا المكان»، أنطونيو ريبيرو مدافع ألتا دي لشبونة، وزميل راموس السابق في بنفيكا.

ويحكي ريبيرو لـ«ماركا» عن بدايتهما سويًا: «بدأنا اللعب معًا في أكاديمية بنفيكا للشباب عندما كان عمري 13 عامًا وهو في الـ12، كان يتمتع بالجودة الفنية ولكنه كان يفتقر للتطور البدني لقد كان نحيفًا».

ويستكمل: «لم يستغرق جونكالو وقتًا طويلًا لتحقيق القفزة، ففي سن الـ16 كان يلعب معنا بانتظام، كان أصغر منا ولكن لا أحد كان يلاحظ ذلك؛ لقد كانت لديه غريزة كبيرة للتهديف، في الواقع لعب في مركز 8 بخط الوسط في خطة «3-3-4-1» وسجل 25-30 هدفًا في الموسم.

وتدرج جونكالو في المراحل السنية المختلفة لبنفيكا إلى أن تم تصعيده لفريق رديف بنفيكا في عام 2019، والانتقال للفريق الأول في العام التالي.

وفي أول مواسمه مع الفريق الأول، شارك جونكالو في 10 مباريات وسجل 10 أهداف، ثم استمر في توهجه وارتفع نجمه مع رحيل داروين نونيز وانضمامه لليفربول، ليسجل 14 هدفًا ويصنع 6 في 21 مباراة لعبها بقميص بنفيكا، في الموسم الحالي قبل توقفه لانطلاق كأس العالم.

«إنه مهاجم مختلف، أول مدافع للفريق إنه يذكرني بتوماس مولر فهو بإمكانه الركض 12 كيلومتر كل مباراة» أنطونيو ريبيرو.



أنطونيو ريبيرو شديد الإيمان بقدرات صديقه، إذ يرى أنه سيكون مرجعية هجوم البرتغال بعد كريستيانو رونالدو.

شكرًا ديجو جوتا

في 18 أكتوبر الماضي، أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي غياب ديجو جوتا عن المونديال بعد تعرضه لإصابة قوية ضد مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي.

وقبلها بأقل من شهر أعلن رافائيل سيلفا، اعتزاله اللعب دوليًا لأسباب شخصية ليخرج هو الآخر من حسابات البرتغال لمونديال قطر.

فاجأ فيرناندو سانتوس، المدير الفني للبرتغال، الجميع بالإعلان عن ضم جونكالو راموس لقائمة كأس العالم، خاصة أن المهاجم الشاب لم يلعب سوى مباراة واحدة فقط بقميص المنتخب البرتغالي ولم تكن مواجهة رسمية.

«جونكالو له خصائص مختلفة، أنديه سيلفا لاعب رائع يلعب بشكر أكثر تقدمًا، كريستيانو رونالدو أكثر ثباتًا في منطقة محددة تجاه منطقةالجزاء، جونكالو ديناميكي للغاية وهذا ما أظهر لنا» فيرناندو سانتوس عن جونكالو راموس بعد الفوز الكبير على سويسرا .

جونكالو راموس ورونالدو



وبات جونكالو راموس أصغر لاعب يسجل هاتريك في كأس العالم منذ الأسطورة البرازيلية بيليه ضد فرنسا في عام 1958، وجونكالو راموس هو أول لاعب يسجل هاتريك في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ التشيكي توماس سكوهرافي في يونيو1990.

كما أنه بات أول لاعب يسجل هاتريك في أولى مبارياته بكأس العالم منذ هاتريك ميروسلاف كلوزه في السعودية بنسخة 2002، بالإضافة إلى أنه بات رابع الهدافين التاريخيين للبرتغال في بطولة كأس العالم بعد إيزيبيو صاحب الـ9 أهداف، وكريستيانو رونالدو بـ8 أهداف، وبيدرو باوليتا بـ4 أهداف.