الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ملك المغرب يحتفل مع شعبه فى الشوارع بالتأهل لدور الـ8 (فيديو)

ملك المغرب يحتفل
ملك المغرب يحتفل مع شعبه فى الشوارع بالتأهل لدور الـ8

شارك الملك المغربي محمد السادس، المواطنين الاحتفالات بتأهل منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في التاريخ، على حساب إسبانيا.

وهنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء، لاعبي منتخب بلاده بفوزهم على إسبانيا في دوري الـ16 وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم، في أول إنجاز عربي من نوعه.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب، وليد الركراكي، أعرب فيه عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.

وأشاد ملك المغرب بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم.

ودعا اللاعبين إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

صبا مبارك: «بحس إنى شخصية افتراضية فى التمثيل»

ملك المغرب يحتفل مع شعبه فى الشوارع بالتأهل لدور الـ8 (فيديو)

بسبب قضية نفقة.. مفاجآت فى مقتل بندارى حمدى محامى كرداسة

أستاذ تخطيط عمرانى يعلق على اهتمام الدولة بتطوير المناطق الغير آمنة والأسواق العشوائية

استشارى مناعة يفجر مفاجأة بشأن اهتمام الإعلام العالمى بالفيروس المخلوى التنفسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية