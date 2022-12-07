ملك المغرب يحتفل مع شعبه فى الشوارع بالتأهل لدور الـ8 (فيديو)

شارك الملك المغربي محمد السادس، المواطنين الاحتفالات بتأهل منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في التاريخ، على حساب إسبانيا.

وهنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء، لاعبي منتخب بلاده بفوزهم على إسبانيا في دوري الـ16 وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم، في أول إنجاز عربي من نوعه.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب، وليد الركراكي، أعرب فيه عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.

وأشاد ملك المغرب بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم.

ودعا اللاعبين إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا.