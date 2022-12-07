الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشرف عقبة: الفرق بين أعراض المخلوى التنفسى وكورونا والإنفلونزا تظهر بالتحاليل

طفل مصاب بالفيروس
طفل مصاب بالفيروس المخلوي التنفسي

كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، عن تفاصيل الوضع الحالي للفيروس المخلوي التنفسي خاصة مع استقرار معدلات الإصابة به، وكيفية تحديده ، قائلًا:"إن المسؤول عن أعراض الإنفلونزا الموسمية سواء في فصل الخريف أو الشتاء هي مجموعة من الفيروسات".

 

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن من ضمن هذه الفيروسات الراينو فيروس والأدينو فيروس الذي نجحت انجلترا وروسيا في عمل لقاح للكورونا منه، بالإضافة أيضاً إلى الفيروس التنفسي المخلوي الذي تحيط به المخاوف من إصابة الأطفال الأقل من عامين، أو كبار السن الذين يعانوا من مشاكل الرئة وأمراض القلب والأمراض المزمنة أو الذين يأخذون علاجات تقلل من المناعة.

 

وعن كيفية تحديد الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، أشار إلى أنه من الوضوح أن هذا الفيروس يأتي في معظم الحالات بأعراض شبه البرد والإنفلونزا ، مثله مثل الفيروسات التي سبق الحديث عنها، وفيروسات الإنفلونزا، وفيروس كورونا ومتحور أوميكرون، كلهم يظهرون بأعراض تشبه البرد، ، وللتفرقة بينهم فإن ذلك يحتاج إلى بعض التحاليل.

 

وأوضح أن الفيروس التنفسي المخلوي يحدث فيه اندماج للخلايا المصابة بالفيروس وتكون خلايا أكبر في الحجم، وتحت الميكروسكوب يمكن مشاهدة الخلايا المصابة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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