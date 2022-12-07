الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس سابقًا يكشف أسباب انحسار جائحة كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، إن سبب انحسار جائحة كورونا الفترة الأخيرة هو تلقي سكان الكرة الأرضية اللقاحات بشكل مكثف، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدول أثناء زيادة أعداد الإصابات، فضلًا عن تحور فيروس كورونا إلى سلالة أوميكرون التي تتسبب في ظهور أعراض بسيطة لكنها سريعة الانتشار. 

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع بعر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه تم تطعيم أكثر من 80% من المواطنين بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الحصول على اللقاح يعتبر حصول على وقاية متخصصة، حيث من يتناول اللقاح يكون جسده أجسامًا مضادة تحميه من الإصابة، مشددًا على ضرورة حصول المواطنين على الجرعات التنشيطية لأنها تقلل من فرص الإصابة خاصة في مصر.

وأكد أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا جدًا في توفير لقاح كورونا، حيث عملت شراكات مع الدول  والشركات المنتجة ومع منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات للمصريين.

وأشار إلى أن إنتاج  اللقاحات من خلال الشركات المصرية مثل شركة فاكسيرا التي استطاعت أن تصنع مراكز متخصصة قلل احتياجنا من استيراد هذه اللقاحات.

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رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس سابقًا يكشف أسباب انحسار جائحة كورونا

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