الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى مناعة يفجر مفاجأة بشأن اهتمام الإعلام العالمى بالفيروس المخلوى التنفسى

طفل مصاب بالفيروس
طفل مصاب بالفيروس المخلوي التنفسي

ناشد الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة والتغذية وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، المواطنين بالتفاؤل وعدم الخوف من الشتاء، قائلاً: "أتمنى من الناس أن يستمتعوا بالشتاء والجو البارد، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة مثل أمريكا الجو بها بارد والأمطار طيلة اليوم، وهذا شيء عادي جدأ، مطالباً المواطنين المصريين بضرورة التفاؤل". 

 

وأضاف الدكتور مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حياتك صح”، المذاع عبر “نجوم إف إم”، الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبدالله، أن فيروسات فصل الشتاء التي تسبب الإنفلونزا الموسمية يبلغ عددها 200 نوع، لافتاً إلى أن الـ 200 نوع لا يجب أن نخاف منهم، وهم متواجدين في كل أنحاء العالم، معقباً:"تفائلوا ، جو مصر جميل ونعمة، الشتاء في مصر مختلف عن أ ي شتاء في العالم، لأنه مشمس ورائع". 

 

وأوضح أن الإنفلونزا كل عام تقتل في العالم نصف مليون، لكن عندنا  في مصر تكون بسيطة، لافتاً إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي متواجد منذ عام 1955م، لكن يوجد هذا العام اهتمام كبير به بسبب الإعلام العالمي واترند وزيادة تسبة الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي في أمريكا، بالإضافة إلى وجود الشركات العالمية التي تمهد للقاح الفيروس المخلوي التنفسي، حيث تعتبر الضجة الكبيرة للفيروس المخلوي التنفسي بسبب عوامل مادية تجارية بحتة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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