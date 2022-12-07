الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: مقتل ثمانية عناصر من داعش بقصف جوى فى حمرين

قصف جوى
قصف جوى

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل ثمانية عناصر من إرهابيي "داعش" بقصف جوي في سلسلة جبال حمرين.

 

وقال المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إنه "من خلال متابعة مستمرة لعدة أيام من قبل الاستخبارات العسكرية باستخدام الطيران المسير الخاص وإرسال التفاصيل إلى طيران الدفاع الجوي والذي تمكن من تنفيذ عدة ضربات ناجحة استهدفت أوكار داعش ضمن معسكر في سلسلة جبال حمرين".

 

وأضاف المصدر أنه حسب المعلومات الواردة أدت الضربات إلى مقتل ثمانية من إرهابيي "داعش"، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ حالياً عملية إنزال لإخلاء الجثث وتفتيش المكان.

 

وتقع جبال حمرين في شمال شرق العراق. تمتد أقصى غرب جبال زاجروس. وتمتد من محافظة ديالى المتاخمة لإيران والشمال الغربي إلى نهر دجلة، وتقطع شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

سولاف فواخرجى بإطلالة شتوية ساحرة

استشارى مناعة يفجر مفاجأة بشأن اهتمام الإعلام العالمى بالفيروس المخلوى التنفسى

العراق: مقتل ثمانية عناصر من داعش بقصف جوى فى حمرين

«التعاون الإسلامى» تدين تفجير حافلة بمزار شريف الأفغانية

كتاب «حكايات بعد العشاء» جديد المترجمة سماح ممدوح عن مؤسسة شمس للنشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية