الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صبا مبارك: «بحس إنى شخصية افتراضية فى التمثيل»

صبا مبارك
صبا مبارك

كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عن تفاصيل عن حياتها الشخصية للمرة الأولى مؤكدة أن شخصيتها الحقيقية بعيدة تمامًا عن أدوارها.

 

صفاتها الشخصية

وقالت صبا خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها تفضل البقاء برفقة عائلتها عن الخروج وأنها أبسط الأشخاص التي من الممكن أن تقابلها.

 

وأضافت أن التمثيل بالنسبة لها تشعر فيه أنها شخصية افتراضية "وجنية"، وتخرج كل طاقتها، وتحب أن تقدم شخصيات كثيرة وتحبه لأنه يخلق لحظات معينة لها كما أنها ليس لديها أي هوايا سوى التمثيل.

 

وتابعت: "في البيت أكون طفلة خالص واتخانق مع شقيقتي وأبكي وقت التعب، وعندما أسافر مكان لايعرفني فيه أحد انطلق في الشارع وأجري".

 

وأكملت: "أحب القراءة ودي متعة كبيرة لي وتتنوع بين الأدب والرواية وعلم النفس والسياسة والعلوم الإنسانية لأنها تجعلني أرى البشر بشكل مختلف لأنه يساعدني على قراءة البشر بشكل مختلف وتستفاد منها في التمثيل، كما أنها مستمعة جيدة للناس، وهذا جزء كبير لأهمية التمثيل".

صبا مبارك جنيه شخصية افتراضية القراءة أدوار

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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