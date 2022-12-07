الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ تخطيط عمرانى يعلق على اهتمام الدولة بتطوير المناطق الغير آمنة والأسواق العشوائية

شقق الإسكان
شقق الإسكان

علق الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، على جهود الدولة المصرية في تطوير المناطق الغير آمنة والأسواق العشوائية، قائلا:"إن دور الدولة في مجال التعمير منذ عام 2014 حتى الآن في مجال التعمير والإسكان، هو دور تتناوله من خلال استراتيجية عمرانية تهدف إلى تنمية وتطوير حياة المواطن المصري". 

 

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبرفضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذه الجهود تمثلت في صرف مبالغ طائلة تصب كلها في مصلحة المواطن المصري، بدءًا من الإنتهاء من الإسكان العشوائي الغير آمن الذي كان يشكل خطورة بالغة على أرواح المواطنين.

 

وأوضح أن الأسواق العشوائية تحولت إلى أسواق رسمية، وبالتالي فتحت فرص عمل وقللت من نسبة البطالة وهو ما أدى في النهاية إلى أن المواطن المصري يعيش اليوم في حياة أفضل بكثير من قبل ذلك، كما أن فتح فرص العمل رفع من مستوى المعيشة بما يمثل إضافة للإقتصاد القومي.

 

وأشار إلى أن التوجه نحو تطوير العواصم، يترجم محور أساسي وهو أنه قيل 2014 كان يوجد  تركيز كبير جدا على الاستثمارات القومية في القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط ، وهو ما أدى إلى إهمال تام للصعيد والريف ما أدى إلى زحف ملايين من البشر إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية لكن عندما ظهرت حياة كريمة أصبحت الهجرة العكسية من القاهرة إلى الصعيد والإسكندرية وهو ما يؤكد أن المبادرة أتت بثمارها. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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