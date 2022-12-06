الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تفاصيل دورة تأهيل المقبلين على الزواج التى أعلنت عنها دار الإفتاء

دار الإفتاء
دار الإفتاء

استعرضت دار الإفتاء، تفاصيل الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل المُقبلين على الزواج.

ومن المقرر أن يقوم بالتدريب مشايخُ من دار الإفتاء المصرية، وكذلك متخصصون في الطبِّ وعلم النفس والاجتماع والصحة الإنجابية والديكور.

وتأتي عناوين موضوعات الدورة كالآتي:
• عقد الزواج وقواعد العِشْرَة الحسنة.
• الأحكام والآداب الشرعية المتعلِّقة بالحياة الزوجية.
• الخصائص النفسيَّة للرجل والمرأة.
• مهارة الحوار الزواجي.
• إدارة الضغوط النفسية بطريقة صحيحة بين الزوجين.
• معايير اختيار شريك الحياة.
• الجانب الطبي للعلاقة الزوجية.
• الصحة الإنجابية.
• وسائل تنظيم الأسرة.
• إعداد خطَّة لميزانية الأسرة.
• الذكاء المالي.
• الادِّخار والاستثمار المالي.
• أسلوب الإنفاق.
• مهارة التعامل مع المشكلات.
• فن الإقناع ومهارات التأثير.
• فن التفاوض.
• التحكُّم في الغضب.
• العنف الأسري: أسبابه ودوافعه.
• كيفية التغلُّب على العنف الأسري.
• كيفية بناء علاقات أُسرية سليمة.
• تطوير العلاقة مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.
• ديكور المنزل.

دار الافتاء المصرية الدورة التدريبية الخاصة الم قبلين على الزواج الإفتاء المصرية الدورة ستتعل م

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وائل لطفي

فلسفة التعمير

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