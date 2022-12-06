الارتقاء بمستوى الأسر.. تعرف على أهداف ومحاور «حياة كريمة»

عرضت فضائية extra news، تقريرًا بعنوان: "أهداف ومحاور مبادرة حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن مبادرة حياة كريمة هدفها الارتقاء بمستوى الأسر المستهدفة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

وأشار التقرير إلى أن مبادرة حياة كريمة هدفها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين، الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

كما تستهدف: "الأسر الأكثر احتياجًا، كبار السن، ذوي الهمم، النساء المعيلات، المطلقات، الأيتام، والأطفال"، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، كذلك توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل".

كما تعمل حياة كريمة على توفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني لتحسين معيشة المواطنين، كذلك توفير سكن كريم وبناء مجمعات سكنية بالقرى الأكثر احتياجًا.

وتعمل أيضًا على توفير الخدمات الطبية وبناء المستشفيات والوحدات الصحية، بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتوفير الكوادر التعليمية، فضلًا عن توفير السلع الغذائية وتجهيز اليتيمات للزواج.