الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كل ما تريد معرفته عن مبادرة «حياة كريمة» (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية extra news، تقرير بعنوان: "مبادرة حياة كريمة"، كشف عن أبرز المعلومات الخاصة بالمبادرة ومراحلها المختلفة. 

وأوضح التقرير أن مبادرة حياة كريمة تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر، وتستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما تستهدف مبادرة حياة كريمة 70% من القرى التي تخطت فيها نسبة الفقر 70%، هدفها وصول مؤشر الفجوة الجغرافية في نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 5%. 

كما تهدف إلى أن تكون نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر في 2030 تقدر بـ 5%

وتخطى حجم الاستثمارات التي تم رصدها للمبادرة حاجز الـ 700 مليار جنيه. 

وتم تقسيم مشروع حياة كريمة إلى 3 مراحل حسب حاجة القرى الأكثر احتياجًا؛ المرحلة الأولى شملت 51مركزًا بإجمالي 18.4 مليون مستفيد، كما شملت المرحلة الأولى 1376قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع. 

تم تخصيص 03 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المبادرة، واستهدفت المرحلة الثانية القرى التي تتراوح نسبة الفقر فيها بين 5% و 70%، واستهدفت المرحلة الثانية 18 مليون مواطن، و1381 قرية في المرحلة الثانية بالمبادرة في 22 محافظة. 

كما تم تحصيص استثمارات إضافية بنحو 4.4 مليار جنيه لصالح المرحلة الثانية، وتستهدف المرحلة الثالثة القرى التي تقل نسبة الفقر فيها عن  50%. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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