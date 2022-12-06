تامر أمين يفتح النار على اتحاد الكرة المصرى: «الحلزونة يامه الحلزونة»

قال الإعلامي تامر أمين تعليقًا على فوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني في مونديال كأس العالم 2022، قائلًا: "ونحن نتحدث عن العظمة والفرحة، لازم نفتكر حالنا".

وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار: "مش عارف نعمل إيه في اتحاد الكرة بتاعنا، وعشان ما أبقاش ظالم أوي، هو مش اتحاد الكرة، لكنها الدائرة التي تأتي فيها نفس الأسماء من عشرين سنة في المشهد الكروي المصري".

وتابع: "افتكروا كده من 20 سنة، مين الأسماء التي انضافت والأسماء التي جاءت من الخارج، وعندها فكر وتخطيط وإدارة وعلم عشان تبقى في اتحاد الكرة، مفيش، هي دائرة مفرغة والحلزونة ياما الحلزونة على رأي عادل إمام، طول الوقت بندور فيها، يمشي جلال علام، ييجي هاني أبوريدة، يمشي أبوريدة، يرجع جلال علام".

وأردف: "هذه الدائرة المفرغة بها تباديل وتوافيق إلا عامر حسين، الكل بيمشي ويتبدل زي الكراسي الموسيقية إلا عامر حسين، الوحيد اللي حاجز كرسيه ده لو شاريه مش هيفضل قاعد عليه كده"، وتساءل: "هو فيه بلد في الدنيا محدش بيعرف يعمل فيها في المائة مليون جدول مسابقات إلا واحد بس اللي معاه السر، عامر حسين بينظم المسابقات في مصر من قبل الميلاد".