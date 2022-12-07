الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تواجه التلوث البيئى وتشن حملات مكبرة على المصانع والمجارى المائية

شرطة المسطحات
شرطة المسطحات

واصلت أجهزة شرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع مديرية الأمن جهودها لضبط كافة المخالفات في مجال التوث البيئي، وحماية المسطحات المائية من إلقاء المخلفات في المياه.

 

كانت قد كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، متضمنًا قيام العاملين بإحدى العائمات السياحية بالأقصر بإلقاء المخلفات بنهر النيل وضبط مرتكبا الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" ، متضمناً قيام العاملين بإحدى العائمات السياحية بإلقاء المخلفات "أكياس بلاستيكية" بنهر النيل حال إبحارها من محافظة أسوان إتجاه محافظة الأقصر.

 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإنتقال للعائمة المشار إليها حال تواجدها بأحد المراسى بدائرة قسم شرطة الأقصر ، وبسؤال المدير المسئول قرر قيام (إثنين من العاملين بالعائمة) بإلقاء بعض المخلفات بنهر النيل دون علمه ، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وكانت قد نجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية، في ضبط (372) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1762) قضية فى مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث)، و(990) قضية فى مجال (حماية منافع الرى والصرف)، و (146) قضية فى مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية)، و (31) قضية فى مجال (حماية الملاحة الداخلية)، وكذا تأمين (1069) لنشا سياحيا.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استكمال الحملات

البيئة والمسطحات المائية أجهزة وزارة الداخلية الثروة السمكية الثروة الزراعية التنسيق مع الجهات المعنية البيئة والمسطحات

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وائل لطفي

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