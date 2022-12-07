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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-12-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

يتزايد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بشكل يومي خاصة من المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية ويسعون لإرسال التحويلات المالية من مقر عملهم إلى ذويهم المقيمين في مصر. 

 

كذلك يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية من أجل معرفة تكلفة رحلات الحج والعمرة، خاصة بعد أن أعلنت  وزارة الخارجية السعودية عن إمكانية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تمكن من دخول أراضي المملكة، وزيارة الأصدقاء من المواطنين السعوديين، ومن خلال هذه التأشيرة يمكن تأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-12-2022

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

وجاء سعر الريال السعودي وفق معاملات البنك المركزي المصري عند نفس المستوى للشراء 6.5332 جنيه وللبيع 6.5552 جنيه.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

 للشراء 6.52 جنيه 

للبيع 6.54 جنيه

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر

 للشراء 6.52 جنيه

 للبيع 6.53 جنيه

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بنك الإسكندرية

 للشراء 6.51 جنيه 

للبيع 6.55 جنيه 

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022  في بنك أبو ظبي التجاري 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك أبوظبي التجاري 

للشراء 6.37  جنيه 

 للبيع 6.57 جنيه 

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي

 للشراء 6.51 جنيه 

للبيع 6.55 جنيه 

 

سبب كثرة البحث عن سعر الريال السعودي 

وكان قد زاد معدل البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك بعد إعلان وزارة الخارجية السعودية عن إمكانية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية حيث يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة البلاد وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب "الزيارة" من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالأشخاص المدعوين عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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