الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منتجات التموين تتصدر معرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية

وزير التموين
وزير التموين

شاركت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، برئاسة اللواء عصام بديوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية في فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية فى دورته السابعة، ويستمر حتى غد الأربعاء، حيث تطرح الشركة العديد من المنتجات ذات الجودة العالية مثل سلعة السكر ومنتجات المربى والطحينة والبسكويت، بجانب إنتاج كميات كبيرة من العطور والكولونيا وغيرها من المنتجات الأخرى.

 

يأتي مشاركة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في المعرض باعتبارها من أكبر الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوفر منتجات السكر بكميات كبيرة لطرحها على بطاقات التموين، وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

 

ويشهد  معرض "فوود أفريكا" في دورته لعام 2022  مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل إلى حوالى 730 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا  وأمريكا والشرق الأقصى والدول العربية و50% منهم من قارة إفريقيا.

وانطلقت فعاليات المعرض التجاري الدولي السابع للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" بالقاهرة الجديدة، وسط مشاركة محلية ودولية من كبرى شركات التصنيع الغذائي.

التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارى الدولى الجودة العالية التجارة الداخلية التصنيع الغذائى السعودية والامارات السكر والصناعات التكاملية

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وائل لطفي

فلسفة التعمير

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