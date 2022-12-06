الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف تطلق العدد السادس من «وقاية»: حماية الأسرة ووقايتها من التفكك

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إصدار العدد السادس من مجلة "وقاية" بعنوان: "حماية الأسرة ووقايتها من التفكك" من إعداد الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية بديوان عام وزارة الأوقاف.


يأتي هذا الإصدار السادس في إطار اهتمام الإسلام بالأسرة اهتمامًا بالغًا؛ فهي أساس بناء أي مجتمع، وصلاحُها يحقق له وللفرد الخير الوفير، وقد حدد الإسلام لأفراد الأسرة حقوقًا وواجبات يجب مراعاتها والالتزام بها، فللآباء وللأمهات حق.

 يقول تعالى: "‌وَقَضَى ‌رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"، وللأبناء حق التنشئة الصالحة، فالأسرة مبنية على الحقوق والالتزامات المتبادلة، فعن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه.

 فحسن تربية الأبناء ومنحهم الرعاية الكافية يحقق لهم الاستقرار النفسي، ويدعمهم في حياتهم، وبالتالي يتكون المجتمع من أفراد أسوياء نفسيًّا، قادرون على تحمل المسئولية وأداء المهام المنوطة بهم نحو مستقبل وطنهم، إلا أنّ هناك بعض المخاطر التي تواجه بناء الأسرة وتعوق تماسكها، ومن بينها التفكك الأسري.
وهذا العدد يتناول موضوع التفكك الأسري، وأسبابه، ومظاهره، وآثاره على المجتمع، وكيفية الوقاية منه، وبعض الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف لمواجهة هذه المخاطر.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقاية مجلة “وقاية حماية الأسرة ووقايتها من التفكك لإدارة الأزمات والكوارث

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وائل لطفي

فلسفة التعمير

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